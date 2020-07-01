Специалисты готовятся к шквалу хакерских атак в день Общероссийского голосования

За ходом общероссийского голосования следят больше полумиллиона наблюдателей. И это еще один рекорд для современной России.

За соблюдением правил внимательно наблюдают члены Общественной палаты, представители политических партий. Сотрудникам избирательных участков — активно помогают волонтеры.

Одновременно ведется напряженная работа по предотвращению хакерских атак. Одну из последних — киберпреступники попытались провести накануне. Их целью стал сайт Общественной палаты. В организации считают, это было местью за разоблачение фейков, которые регулярно вбрасывались на протяжении первых дней голосования.

И сегодня — в основной день — ожидают повышенной активности хаккеров. Причем по большей части — из-за рубежа. Но наши специалисты готовы противостоять этим вызовам.