Специалисты готовятся к шквалу хакерских атак в день Общероссийского голосования
Накануне особый интерес у киберпреступников вызвал сайт Общественной палаты.
Фото, видео: ТАСС / Гердо Владимир, 5-tv.ru
За ходом общероссийского голосования следят больше полумиллиона наблюдателей. И это еще один рекорд для современной России.
За соблюдением правил внимательно наблюдают члены Общественной палаты, представители политических партий. Сотрудникам избирательных участков — активно помогают волонтеры.
Одновременно ведется напряженная работа по предотвращению хакерских атак. Одну из последних — киберпреступники попытались провести накануне. Их целью стал сайт Общественной палаты. В организации считают, это было местью за разоблачение фейков, которые регулярно вбрасывались на протяжении первых дней голосования.
И сегодня — в основной день — ожидают повышенной активности хаккеров. Причем по большей части — из-за рубежа. Но наши специалисты готовы противостоять этим вызовам.
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