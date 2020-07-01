Как проходило голосование в больницах с коронавирусными больными
В Петербурге безопасность избирателей организована на высоком уровне.
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Фото, видео: ТАСС / Владимир Смирнов, 5-tv.ru
В Петербурге, как заявили в местном избиркоме, голосование проходит по плану. Чтобы оказаться в числе первых, некоторые жители северной столицы пришли к своим участкам еще задолго до их открытия. Пристальное внимание в период пандемии, конечно, к безопасности. На особенных условиях организовано голосование в медучреждениях, где сейчас лечатся больные короновирусной инфекцией.
За работой петербургской избирательной комиссии следит Кирилл Сергеев, здравствуйте, ждем от вас деталей.
В Северной столице проголосовали к середине дня более, чем 60% избирателей в более, чем 1900 избирательных участках. Проголосовать можно было в школах, больницах, железнодорожных вокзалах, аэропорту «Пулково». Работа проходит в плановом режиме с соблюдением всех мер безопасности.
В медучреждениях, где до сих пор проходят лечение пациенты с коронавирусной инфекцией был специально разработан дополнительный порядок голосования.
«В комиссиях являются наблюдателями исключительно сотрудники медицинских учреждений, имеющих соответствующий допуск. Документация выноситься из этих участков не будет. Данные протоколов будут передаваться в территориальную избирательную комиссию по электронной почте», — заявил на пресс-конференции председатель Санкт-Петербургской избирательной комиссии Виктор Миненко.
Иностранные наблюдатели со своей стороны заявили, что не обнаружили нарушений в ходе проведения голосования.
«Охватить всю Россию невозможно, но то, что мы видели это действительно интересные вещи, интересные процессы, которые я не уверен, что можно видеть в других странах. С точки зрения высокого уровня организованности, технологического уровня», — считает греческий журналист Димитрис Лиацос.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что у российского посольства в Берлине выстроилась очередь из желающих проголосовать.
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