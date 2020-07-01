Собянин назвал вторую волну коронавируса в Москве маловероятной

Сергей Собянин оценил вероятность появления второй волны пандемии коронавируса в столице, сообщает РИА Новости. Градоначальник заявил, что развитие сценария в негативную сторону маловероятно, но могут быть небольшие отклонения, которые вряд ли повлияют на ситуацию.

«Три месяца такого (роста заболеваний - прим.ред.) не было, эта ситуация была только в начале апреля. Сейчас ситуация совсем другая, она каждую неделю лучше и лучше. Сомневаюсь, что будет вторая волна. Могут быть небольшие отклонения, но они не изменят ситуацию», — выразил мнение Собянин во время с жителями Москвы.

Также Сергей Семенович надеется, что к осени, когда по прогнозам ожидается вторая волна COVID-19, уже будет доступна вакцина против вируса.

«В принципе, уже неплохие разработки, которые проходят испытания. Надеюсь, что в сентябре мы получим не массовые, но большие объемы вакцины», — рассказал он.

За последние сутки в Москве зафиксировано 611 случаев заражения, сообщили в оперативном штабе по борьбе с коронавирусом. Это наименьший показатель за сутки с 6 апреля, когда заразилось 591 человек. Несмотря на открытие почти всех общественных мест столицы, в городе зафиксирован наименьший процент распространения инфекции по стране - 0,3%.

Ранее 5-tv.ru рассказал, что в скором времени коронавирус может мутировать в обычное респираторное заболевание.