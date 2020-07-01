Высокую явку избирателей в ЦИК связали с недельным голосованием

К этому часу почти 70 миллионов россиян высказали свое мнение по поправкам в Конституцию. Основной день голосования во многих регионах подходит к концу. Все данные стекаются в Центральную избирательную комиссию.

На связи из Москвы Дмитрий Вахницкий. Дмитрий, ждем от Вас самую свежую информацию!

Глава ЦИК Элла Памфилова в ходе пресс-конференции заявила, что высокую явку она связывает с возможностью проголосовать в течение целой недели с 25 июня, что позволило избирателям выбрать для себя наиболее удобный день и время. Кроме того, она особо выделила тот факт, что проголосовать мог каждый, кто имеет на это право — онлайн, пригласив представителей изберкома домой, так и воочию на избирательном участке.

«В этот раз, что нового. И я сам это попробовал. Это в Москве и Нижнем Новгороде возможность проголосовать с помощью сайта Госуслуг. Любой человек может реализовать свое право, свое волеизъявление», — говорит депутат Госдумы РФ Михаил Терентьев.

Подсчет голосов начался уже почти на всей территории России. Несколько минут назад участки закрылись.