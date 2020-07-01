Высокую явку избирателей в ЦИК связали с недельным голосованием
Особо был выделен тот факт, что возможность проголосовать была у каждого, как онлайн, так и воочию.
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Фото, видео: ТАСС / Михаил Терещенко, 5-tv.ru
К этому часу почти 70 миллионов россиян высказали свое мнение по поправкам в Конституцию. Основной день голосования во многих регионах подходит к концу. Все данные стекаются в Центральную избирательную комиссию.
На связи из Москвы Дмитрий Вахницкий. Дмитрий, ждем от Вас самую свежую информацию!
Глава ЦИК Элла Памфилова в ходе пресс-конференции заявила, что высокую явку она связывает с возможностью проголосовать в течение целой недели с 25 июня, что позволило избирателям выбрать для себя наиболее удобный день и время. Кроме того, она особо выделила тот факт, что проголосовать мог каждый, кто имеет на это право — онлайн, пригласив представителей изберкома домой, так и воочию на избирательном участке.
«В этот раз, что нового. И я сам это попробовал. Это в Москве и Нижнем Новгороде возможность проголосовать с помощью сайта Госуслуг. Любой человек может реализовать свое право, свое волеизъявление», — говорит депутат Госдумы РФ Михаил Терентьев.
Подсчет голосов начался уже почти на всей территории России. Несколько минут назад участки закрылись.
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