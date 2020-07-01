Десант с вертолета, бюллетени для слабовидящих: как голосовал Северо-Запад России

В Петербурге к этому часу свой выбор сделали почти два с половиной миллиона человек. В Горизбиркоме поясняют — петербуржцы, традиционно, предпочитают вечерние часы для посещения участков. Впрочем, как многие жители Северо-Запада России.

За голосованием в регионе следит Кирилл Сергеев.

Сотрудников избирательной комиссии Лидия Сергеева встречает словно дорогих гостей. Их визита женщина ждала всю последнюю неделю. Возможности добраться до своего участка из деревеньки Колодна у пенсионерки не было. А проголосовать, конечно, хотелось.

«Хорошо, что приехали. У бабушки возраст почтенный, машина есть, но мы не можем туда-сюда. Хорошо, что есть урна передвижная», — поблагодарил внук Лидии Сергеевны Сергей Алушин.

Сделать голосование максимально удобным для граждан — одна из главных задач этой кампании. В одном только Петербурге этим утром открылись почти две тысячи участков, в том числе, на главных транспортных узлах. Вот, в избирательный пункт превратился Московский вокзал Северной столицы: голосуют не только горожане, но и туристы.

«По нашему списку мы в основном смотрим, что это с Москвы приезжие и в основном молодые люди от 20 до 25 лет. Мы видели также из Омска, из Уфы», — рассказывает секретарь участковой избирательной комиссии № 2270 Анастасия Свешникова.

В Сыктывкаре сегодня впервые опробовали трафареты для голосования — специально для слабовидящих избирателей. Эти приспособления с надписями на шрифте Брайля изготовили и разослали сразу в десяти участках республики Коми.

«В данном случае специалист избирательной комиссии может проконтролировать, чтобы все было ровно. Чтобы клеточки для голосования, для того, чтобы поставить знак, совпали с отверстиями в листе. И далее происходит голосование таким образом».

В некоторых регионах голосование напоминали настоящие спецоперации. На острове Гогланд в Финском заливе сотрудники избирательной комиссии в буквальном смысле — десантировались с вертолета, чтобы помочь проголосовать всего 62-м жителям острова. Их голоса тоже важны!

В Северной столице на избирательных участках с соблюдением всех медицинских норм голосовали известные всей стране политики, ученые, певцы и актеры. Губернатор Александр Беглов пришел одним из первых.

Еще с десяток избирательных участков открыли в крупных больницах по всему Северо-Западу — там, где до сих пор идет борьба с коронавирусом. Возможность сделать свой выбор не выходя из палаты получили несколько тысяч пациентов. Сами пункты для голосования обустроили в больничных коридорах.

Особое внимание и к соблюдению мер безопасности на обычных избирательных участках. Разметка на полу, обязательные средства индивидуальной защиты и строгий контроль на входе.

На этом участке в самом центре Петербурга, горожан, как и везде, встречают термометр, маски, перчатки и одноразовые ручки — без них отдать свой голос, как и пройти дальше турникета, попросту невозможно.

За работой избирательных комиссий во всем федеральном округе с самого начала следили наблюдатели от политических партий и иностранные эксперты, которые признали: голосование было максимально прозрачным.

«Организованность на самом высоком уровне, также прозрачность, безопасность на самом высоком уровне», — говорит политолог из Финляндии Йохан Бекхам.

Избирательные участки по всей стране закрыли свои двери в 20 часов по местному времени. Сразу же после этого же на всех пунктах для голосования начался подсчет бюллетеней.