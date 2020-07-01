Десант с вертолета, бюллетени для слабовидящих: как голосовал Северо-Запад России
Возможность проголосовать была организована, например, в Санкт-Петербурге не только в привычных школах, но и на вокзалах, в больницах и аэропорту.
Закрыть
Смотрите также:
Калининградская «Золушка» рассказала, как потеряла туфельку на Параде
Запаситесь терпением: астрологический прогноз на июль 2020 года
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 30 июня, для всех знаков зодиака
«Мафия»: Климова показала всю семью на преображенной даче
Минус 100! Максим Фадеев сильно похудел и влез в одну штанину своих шорт
Астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю с 29 июня по 5 июля
Трансляция грандиозного праздника выпускников «Алые паруса — 2020»
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 1 июля, для всех знаков зодиака
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 26 июня, для всех знаков зодиака
Находчивость калининградской «Золушки» оценил командующий Балтийским флотом
Фото, видео: ТАСС / Михаил Терещенко, 5-tv.ru
В Петербурге к этому часу свой выбор сделали почти два с половиной миллиона человек. В Горизбиркоме поясняют — петербуржцы, традиционно, предпочитают вечерние часы для посещения участков. Впрочем, как многие жители Северо-Запада России.
За голосованием в регионе следит Кирилл Сергеев.
Сотрудников избирательной комиссии Лидия Сергеева встречает словно дорогих гостей. Их визита женщина ждала всю последнюю неделю. Возможности добраться до своего участка из деревеньки Колодна у пенсионерки не было. А проголосовать, конечно, хотелось.
«Хорошо, что приехали. У бабушки возраст почтенный, машина есть, но мы не можем туда-сюда. Хорошо, что есть урна передвижная», — поблагодарил внук Лидии Сергеевны Сергей Алушин.
Сделать голосование максимально удобным для граждан — одна из главных задач этой кампании. В одном только Петербурге этим утром открылись почти две тысячи участков, в том числе, на главных транспортных узлах. Вот, в избирательный пункт превратился Московский вокзал Северной столицы: голосуют не только горожане, но и туристы.
«По нашему списку мы в основном смотрим, что это с Москвы приезжие и в основном молодые люди от 20 до 25 лет. Мы видели также из Омска, из Уфы», — рассказывает секретарь участковой избирательной комиссии № 2270 Анастасия Свешникова.
В Сыктывкаре сегодня впервые опробовали трафареты для голосования — специально для слабовидящих избирателей. Эти приспособления с надписями на шрифте Брайля изготовили и разослали сразу в десяти участках республики Коми.
«В данном случае специалист избирательной комиссии может проконтролировать, чтобы все было ровно. Чтобы клеточки для голосования, для того, чтобы поставить знак, совпали с отверстиями в листе. И далее происходит голосование таким образом».
В некоторых регионах голосование напоминали настоящие спецоперации. На острове Гогланд в Финском заливе сотрудники избирательной комиссии в буквальном смысле — десантировались с вертолета, чтобы помочь проголосовать всего 62-м жителям острова. Их голоса тоже важны!
В Северной столице на избирательных участках с соблюдением всех медицинских норм голосовали известные всей стране политики, ученые, певцы и актеры. Губернатор Александр Беглов пришел одним из первых.
Еще с десяток избирательных участков открыли в крупных больницах по всему Северо-Западу — там, где до сих пор идет борьба с коронавирусом. Возможность сделать свой выбор не выходя из палаты получили несколько тысяч пациентов. Сами пункты для голосования обустроили в больничных коридорах.
Особое внимание и к соблюдению мер безопасности на обычных избирательных участках. Разметка на полу, обязательные средства индивидуальной защиты и строгий контроль на входе.
На этом участке в самом центре Петербурга, горожан, как и везде, встречают термометр, маски, перчатки и одноразовые ручки — без них отдать свой голос, как и пройти дальше турникета, попросту невозможно.
За работой избирательных комиссий во всем федеральном округе с самого начала следили наблюдатели от политических партий и иностранные эксперты, которые признали: голосование было максимально прозрачным.
«Организованность на самом высоком уровне, также прозрачность, безопасность на самом высоком уровне», — говорит политолог из Финляндии Йохан Бекхам.
Избирательные участки по всей стране закрыли свои двери в 20 часов по местному времени. Сразу же после этого же на всех пунктах для голосования начался подсчет бюллетеней.
Читайте также
77%
0.49 79.19
0.20
Нашли ошибку?