Видео: экс-футболист киевского «Динамо» подрался с бывшей супругой
После инцидента женщина обратилась в суд с жалобой на избиение.
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Фото, видео: www.globallookpress.com © Marco GalvÃ£O, Twitter @Futebol_FX
Бывший игрок киевского «Динамо» Дуда подрался с бывшей супругой Маллу Оханой. Инцидент попал на камеры видеонаблюдения.
На кадрах, опубликованных в сети, видно, как женщина, стоя на улице что-то старательно объясняет футболисту, однако тот всем видом показывает, что мечтает поскорее завершить диалог. Внезапно, экс-супруга Дуды отворачивается, а тот, пользуясь моментом пытается укрыться в припаркованном рядом автомобиле. Быстро сориентировавшись, женщина набрасывается на бывшего ухажера с кулаками.
Потасовка продолжается несколько минут, и все это время окружающие безуспешно пытаются разнять Маллу и футболиста. Чем завершилась потасовка — доподлинно неизвестно.
Позже в украинских СМИ появилась информация, что Охана подала в суд на Дуду за избиение. Таким образом вскоре опубликованная в сети видеозапись может быть предоставлена в качестве доказательства одной из сторон.
Известно, что Дуда уже не раз фигурировал в качестве подозреваемого по делу о домашнем насилии. В 2013 году спортсмену предъявили два обвинения.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что супруга Павла Мамаева рассказала о регулярных драках с мужем.
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