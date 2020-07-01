Виктория Боня записала ролик против поправок в Конституцию за несколько тысяч евро
Ведущей позвонили по телефону известные пранкеры и попросили выступить против изменений в основной закон страны.
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Фото, видео: Instagram @victoriabonya
Известная российская телеведущая и бывшая участница «Дома-2» Виктория Боня в очередной раз публично оскандалилась. Звезда согласилась записать и опубликовать ролик против готовящихся поправок в Конституцию за деньги. Об этом она заявила в ходе телефонного разговора с пранкерами Владимиром Кузнецовым и Алексеем Столяровым, больше известными как Вован и Лексус. Они позвонили светской львице от имени бизнесмена Евгения Чичваркина и предложили записать видео, направленное против внесения изменений в основной закон страны. При этом велась запись телефонного разговора.
Услышав, что за публикацию подобного поста на своей странице будет предусмотрено материальное вознаграждение, нисколько не колеблясь и не пытаясь отказаться от такого вопиющего предложения, Боня принялась называть свои расценки, фактически «продав» свое честное мнение за кругленькую сумму.
«Кстати, у меня под это есть бюджет», — сказал ей «Чичваркин».
«Хорошо, отлично. Даже так? Ты знаешь… У вас какой-то выделенный бюджет? Сейчас, подожди… Так. Фото — пять в евро. Видео — 7500. Ну, как бы можно со скидкой. И на Telegram тебе пришлю. <…> Давай знаешь как… ты мне пришли счет… ой… пришли мне текст, я запишу видео, ты его утвердишь, и потом уже когда все будет понятно, что все подходит, потом и с деньгами тогда», — ответила Боня.
В итоге пранкеры договорились выслать ведущей текст, по которому она и записала обращение, которое выложила на своей странице в Instagram.
Примечательно, что новый ролик против поправок в Конституцию, как и все предыдущие свои скандальные видео, Боня записывала, находясь за границей, где сейчас постоянно проживает. Уже не первый раз она пытается проявить мнимую заботу о гражданах страны, при этом сама на родину не торопится.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Виктория Боня получила выплату МРОТ после слов об «алкоголиках и нищебродах».
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