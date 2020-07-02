«Надежда умирает последней»: Галкин жестко подшутил над перенесшей пневмонию Бабкиной

|
Виктория Андреева
93

Известный юморист бросил неосторожное высказывание в адрес народной артистки РСФСР во время своего шоу.

«Надежда умирает последней»: Галкин жестко подшутил над перенесшей пневмонию Бабкиной

Фото: Instagram @ngbabkina

Известный юморист Максим Галкин колко подшутил над прославленной певицей Надеждой БабкинойИнцидент произошел во время съемок очередного выпуска YouTube-шоу «Музыкалити», авторского проекта Галкина. Артист пригласил к себе в гости именитую звезду эстрады и юную артистку Клаву Коку. Во время представления участниц друг другу, Максим не выдержал и пошутил над  историей Надежды, которая вылечилась от пневмонии. 

«Ты подтвердила древнюю народную истину — надежда умирает последней!» — внезапно заявил юморист, явно шокировав присутствующих.

 Надежда Бабкина отреагировала на шутку спокойно, ограничившись единственной фразой.

«Да брось ты!» — улыбнувшись произнесла народная артистка РСФСР.

YouTube @ ТО «Gazgolder»

Казалось, на этом Галкину следовало прекратить «подкалывать» 70-летнюю звезду и переключиться, хотя бы из вежливости, на другую гостью. Однако войдя в раж, артист не заметил, как выдал еще одну фразу.

«Следующий факт про Надежду Бабкину: бойфренд, считай гражданский муж, моложе ее на…?» — обратился с вопросом к Клаве Коке юморист.

«А почему надо „гражданский“ обязательно? Мужик мой!» — резко осекла Галкина звезда.

Осознав досадное упущение, Максим тут же перевел тему разговора на себя.

«Вот смотри, у меня разница 27 лет с женой, у нее 30 с мужем, — обращаясь к Клаве Коке, сказал артист и засмеялся. — Твоего мужа скоро зачнут!»

К счастью, за уютной беседой «втроем» недомолвки быстро забылись, и звезды разошлись на прекрасной дружеской ноте.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в сети высмеяли Максима Галкина, оголившего «кубики» пресса.

Читайте также

+19° Атмосферное давление 754 мм рт. ст.
Относительная влажность 64%
70.52
0.08 79.52
0.33
ТОП-3 знака зодиака, которые обречены расплачиваться за грехи прошлой жиз...

Последние новости

23:55
«Ждет не клип, а бомба!» — Лобода в неприличном мини показала бекстейдж со съемок нового проекта
23:45
Что грозит диспетчерам, едва не допустившим столкновение самолетов над Ростовом-на-Дону?
23:29
Пользователи банка ВТБ стали массово получать сообщения о списании с средств
23:17
«Надежда умирает последней»: Галкин жестко подшутил над перенесшей пневмонию Бабкиной
23:07
Как организована работа детских лагерей в Петербурге в условиях пандемии?
22:45
Круче, чем в «Такси»: Инструкторы «Формулы-1» дали мастер-класс сотрудникам ГИБД

Сейчас читают

Не может быть! ТОП-5 свидетельств появления НЛО в небе над Россией
«Смотрите на „Сибирь“!» — как в последние секунды развели в воздухе два самолета
ТОП-3 знака зодиака, которые обречены расплачиваться за грехи прошлой жизни

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок