«Надежда умирает последней»: Галкин жестко подшутил над перенесшей пневмонию Бабкиной

Известный юморист Максим Галкин колко подшутил над прославленной певицей Надеждой Бабкиной. Инцидент произошел во время съемок очередного выпуска YouTube-шоу «Музыкалити», авторского проекта Галкина. Артист пригласил к себе в гости именитую звезду эстрады и юную артистку Клаву Коку. Во время представления участниц друг другу, Максим не выдержал и пошутил над историей Надежды, которая вылечилась от пневмонии.

«Ты подтвердила древнюю народную истину — надежда умирает последней!» — внезапно заявил юморист, явно шокировав присутствующих.

Надежда Бабкина отреагировала на шутку спокойно, ограничившись единственной фразой.

«Да брось ты!» — улыбнувшись произнесла народная артистка РСФСР.

YouTube @ ТО «Gazgolder»

Казалось, на этом Галкину следовало прекратить «подкалывать» 70-летнюю звезду и переключиться, хотя бы из вежливости, на другую гостью. Однако войдя в раж, артист не заметил, как выдал еще одну фразу.

«Следующий факт про Надежду Бабкину: бойфренд, считай гражданский муж, моложе ее на…?» — обратился с вопросом к Клаве Коке юморист.

«А почему надо „гражданский“ обязательно? Мужик мой!» — резко осекла Галкина звезда.

Осознав досадное упущение, Максим тут же перевел тему разговора на себя.

«Вот смотри, у меня разница 27 лет с женой, у нее 30 с мужем, — обращаясь к Клаве Коке, сказал артист и засмеялся. — Твоего мужа скоро зачнут!»

К счастью, за уютной беседой «втроем» недомолвки быстро забылись, и звезды разошлись на прекрасной дружеской ноте.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в сети высмеяли Максима Галкина, оголившего «кубики» пресса.