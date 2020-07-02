Что может быть интереснее «горячих» фото певицы Светланы Лободы? Вероятно, только кадры с бекстейджа какого-нибудь съемочного процесса. Зная, что поклонники обожают подобные ролики, артистка регулярно публикует их в личном Instagram-аккаунте.

Так, например, несколько часов назад звезда предстала перед публикой в очаровательном мини-платье голубого оттенка с надетой поверх него кожаной курточкой.

«Угадайте, что снимаем?» — обратилась к фолловерам звезда и, пританцовывая, показала оголенные упругие бедра.

Instagram @lobodaofficial

Спустя всего несколько часов после публикации, свежий ролик Светланы собрал более полумиллиона просмотров и десятки тысяч «лайков». Отвечая на вопрос Лободы, в комментариях пользователи предлагали самые смелые идеи.

«Неужели порнофильм?»

«Ох, боюсь и вслух произносить. Наверное, что-то мега-секси!»

«Света — огонь! Я вся в ожидании!!! Не томи…»

«Какие длинные ноги! Кажется, нас ждет не клип, а настоящая бомба!» — откликались поклонники артистки.

Впрочем, сама Лобода тайну открывать не спешила, поэтому верным поклонникам остается лишь довольствоваться плодами собственной фантазии.

Ранее 5-tv.ru рассказал, как одним лишь фото Светлане Лободе удалось и расстроить, и напугать фанатов одновременно.