Пираты Бенина отпустили россиян так и не получив выкуп в $350 тысяч
В плену моряки находились 32 дня.
Фото: www.globallookpress.com © imagebroker/Christian Heinrich
В середине апреля бенинские пираты напали на корабль немецкой компании, который стоял в четырех милях от порта «Котону». На судне, которое ходило под португальским флагом, трудились, в том числе, три российских моряка: как стало известно 5-tv.ru, это 60-летний старпом и 62-летний электромеханик из Петербурга, а также 41-летний старший механик из Новосибирска.
Неизвестные напали на контейнеровоз TommiRitsher и захватили экипаж, включая россиян, в заложники. В плену их удерживали до 20 мая, требуя у судовладельца 350 тысяч долларов за их освобождение. Однако денег не получили, и россиян освободили.
Российские органы направили запрос в Интерпол.
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