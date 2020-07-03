Пираты Бенина отпустили россиян так и не получив выкуп в $350 тысяч

В середине апреля бенинские пираты напали на корабль немецкой компании, который стоял в четырех милях от порта «Котону». На судне, которое ходило под португальским флагом, трудились, в том числе, три российских моряка: как стало известно 5-tv.ru, это 60-летний старпом и 62-летний электромеханик из Петербурга, а также 41-летний старший механик из Новосибирска.

Неизвестные напали на контейнеровоз TommiRitsher и захватили экипаж, включая россиян, в заложники. В плену их удерживали до 20 мая, требуя у судовладельца 350 тысяч долларов за их освобождение. Однако денег не получили, и россиян освободили.

Российские органы направили запрос в Интерпол.