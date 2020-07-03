Родители блогера Насти Тропицель опубликовали ее последнее видео перед гибелью

Родители погибшей блогерши-миллионерши Насти Тропицель (Тропи) опубликовали видео, сделанное девушкой за два часа до гибели. На видео видны пейзажи острова Бали и поездка на красном мотоцикле. Настя со своим другом Виктором в качестве пассажира она ехала завтрак, рассказала мама девушки на своей страничке в Instagram.

«Нашла самое последнее видео в телефоне Насти, это где-то за два часа до трагедии. Ничего не предвещало беды. Они ехали с Виктором на одном байке завтракать или еще куда-то, Настя в качестве пассажира, вроде бы все хорошо, она улыбается на этом видео», — написала она под видео.

Также мама Тропицель рассказала, что утро началось хорошо и ничего не предвещало беды. В день трагедии семья блогерши находилась на даче в Ленинградской области. Но ее насторожило, что их собака породы Джек Рассел терьер разбудила ее в 06.30 утра, чтобы сходить на прогулку, хотя обычно это происходит около 10.00. Оксана хотела позвонить дочери и поддержать из-за ссоры с отцом накануне, но решила еще немного поспать. Сейчас убитая горем мать об этом очень жалеет. Когда она проснулась через несколько часов, ей сообщили, что Настя разбилась на байке.

Настя Тропицель и ее мама Оксана. Фото: Instagram @o.ksulya

Блогерша Настя Тропицель стала популярной в 14 лет благодаря каналу на YouTube. Уже в 15 лет она заработала свой первый миллион и начала самостоятельные путешествия по миру. Девушка погибла на Бали 21 июня 2020-го, разбившись на мотоцикле, который начала водить за несколько месяцев до трагедии. Еще до гибели, Настя испытывала проблемы с мотоциклом: он весил около 160 килограмм и не слушался ее. Девушка обжигалась об мотор и заваливалась на бок из-за большого веса байка.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что прах Насти Тропицель прибыл в Санкт-Петербург. Из-за закрытых границ России в связи с пандемией коронавируса, родители девушки не смогли вылететь в Индонезию, чтобы забрать тело дочери. Настю пришлось кремировать.