Актера Ясуловича, сыгравшего мужа Эллочки-людоедки, обманули на 313 тысяч

Актер Игорь Ясулович потерял 313 тысяч рублей из-за действий телефонного мошенника. Как стало известно 5-tv.ru, 78-летнего актера обманом заставили сообщить данные двух банковских карт.

Исполнителю роли инженера Щукина из «12 стульев» позвонила женщина. Она представилась сотрудником Пенсионного фонда РФ и заявила, что Ясуловичу полагается выплата от президента. Осталось только назвать номера карт, что актер и сделал. Вскоре после этого с обоих счетов было снято порядка 313 тысяч рублей.

Возбуждено уголовное дело по статье за мошенничество.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как актера Сергея Бурунова обманули на почти 300 тысяч рублей.