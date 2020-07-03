Актера Ясуловича, сыгравшего мужа Эллочки-людоедки, обманули на 313 тысяч

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Максим Чугункин
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Неизвестная женщина по телефону вынудила пожилого актера сообщить данные двух банковских карточек.

Актера Ясуловича, сыгравшего мужа Эллочки-людоедки, обманули на 313 тысяч

Фото: ТАСС / Михаил Почуев

Актер Игорь Ясулович потерял 313 тысяч рублей из-за действий телефонного мошенника. Как стало известно 5-tv.ru, 78-летнего актера обманом заставили сообщить данные двух банковских карт.

Исполнителю роли инженера Щукина из «12 стульев» позвонила женщина. Она представилась сотрудником Пенсионного фонда РФ и заявила, что Ясуловичу полагается выплата от президента. Осталось только назвать номера карт, что актер и сделал. Вскоре после этого с обоих счетов было снято порядка 313 тысяч рублей.

Возбуждено уголовное дело по статье за мошенничество.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как актера Сергея Бурунова обманули на почти 300 тысяч рублей.

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