Актера Ясуловича, сыгравшего мужа Эллочки-людоедки, обманули на 313 тысяч
Неизвестная женщина по телефону вынудила пожилого актера сообщить данные двух банковских карточек.
Фото: ТАСС / Михаил Почуев
Актер Игорь Ясулович потерял 313 тысяч рублей из-за действий телефонного мошенника. Как стало известно 5-tv.ru, 78-летнего актера обманом заставили сообщить данные двух банковских карт.
Исполнителю роли инженера Щукина из «12 стульев» позвонила женщина. Она представилась сотрудником Пенсионного фонда РФ и заявила, что Ясуловичу полагается выплата от президента. Осталось только назвать номера карт, что актер и сделал. Вскоре после этого с обоих счетов было снято порядка 313 тысяч рублей.
Возбуждено уголовное дело по статье за мошенничество.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, как актера Сергея Бурунова обманули на почти 300 тысяч рублей.
Читайте также
49%
0.08 79.52
0.33
Нашли ошибку?