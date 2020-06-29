Мошенники обманули Сергея Бурунова на почти 300 тысяч рублей
Столичная полиция возбудила уголовное дело.
Фото: Instagram @sergeyburunovofficial
Звезда российского кино Сергей Бурунов стал жертвой мошенников. Известный актер решил приобрести в интернете компьютер, который стоил немногим более 272 тысяч рублей.
Выбрав дорогостоящий товар, Бурунов перевел на предоставленный счет всю необходимую сумму. После чего продавцы пообещали ему в ближайшее время доставить заветную покупку. Однако шли дни, а компьютер так и не прибыл по указанному адресу.
Расстроенному актеры ничего не оставалось, как обратиться в полицию. По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело.
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