На прогулку в маске: в Петербурге открылись сады и парки

Эфирная новость 24

Сейчас, например, «русским Версалем» можно насладиться без толпы туристов, однако соблюдать правила безопасности необходимо.

Фото, видео: ТАСС / Станислав Красильников, 5-tv.ru

С сегодняшнего дня открываются сады и парки музеев-заповедников Петербурга. Так, например, в «русском Версале» — Петергофе — запустили фонтаны.

Из-за теплой зимы это планировалось сделать раньше обычного, но помешал коронавирус. Теперь же публика снова сможет любоваться знаменитой схваткой Самсона со львом. Но соблюдать правила безопасности обязательно.

«Мы будет требовать ношения маски на территории. Если приехал человек без маски можно будет по себестоимости купить в автомате», — подчеркнул замгенерального директора по культурно-просветительской работе ГМЗ Петергоф Роман Ковриков.

Подобные правила действуют и в других петербургских парках. И сегодня же возобновляют работу музеи московского Кремля. Правда, чтобы попасть в Оружейную палату и храмы на Соборной площади, туристам нужно покупать билеты на сайте. А экскурсии будут проводить только для групп не более пяти человек.

Читайте также

+21° Атмосферное давление 756 мм рт. ст.
Относительная влажность 49%
70.50
-0.02 79.22
-0.30
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 3 июля, для всех знаков зодиака

Последние новости

15:14
«Очевидно, что за рулем были марсиане» — Добровинский о невиновности Ефремова
15:11
Жуткие кадры: поезд протаранил автобус с паломниками в Пакистане
15:00
«Горько молодым!» — 18-летняя дочь Евгения Осина вышла замуж
14:49
Власти Москвы согласовали публичное прощание с Виктором Проскуриным
14:46
Друг Абдулманапа Нурмагомедова: «Хоронить его будут в Дагестане»
14:44
Мать 10 детей в Новосибирске влезла в кредиты ради Киркорова. Сегодня ей заинтересовались органы опеки

Сейчас читают

Умер отец Хабиба Нурмагомедова
Диспетчеры ростовского аэропорта были заняты болтовней во время опасного сближения самолетов
Вылавировала! Богомолов выложил в сеть смешное видео с «пьяной и влюбленной» Собчак

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок