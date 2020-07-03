На прогулку в маске: в Петербурге открылись сады и парки

С сегодняшнего дня открываются сады и парки музеев-заповедников Петербурга. Так, например, в «русском Версале» — Петергофе — запустили фонтаны.

Из-за теплой зимы это планировалось сделать раньше обычного, но помешал коронавирус. Теперь же публика снова сможет любоваться знаменитой схваткой Самсона со львом. Но соблюдать правила безопасности обязательно.

«Мы будет требовать ношения маски на территории. Если приехал человек без маски можно будет по себестоимости купить в автомате», — подчеркнул замгенерального директора по культурно-просветительской работе ГМЗ Петергоф Роман Ковриков.

Подобные правила действуют и в других петербургских парках. И сегодня же возобновляют работу музеи московского Кремля. Правда, чтобы попасть в Оружейную палату и храмы на Соборной площади, туристам нужно покупать билеты на сайте. А экскурсии будут проводить только для групп не более пяти человек.