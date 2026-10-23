В России одобрили повышение штрафов за езду без водительских прав

Правительство России одобрило законопроект об увеличении штрафов за управление автомобилем без водительских прав или с просроченным удостоверением. Об этом сообщил РИА Новости источник, знакомый с результатами заседания кабмина.

Согласно предложенным поправкам, за первое нарушение водителю может грозить штраф от 15 тысяч до 30 тысяч рублей. Если автомобилист повторно сядет за руль без необходимого права на управление транспортом, сумма взыскания составит от 30 тысяч до 50 тысяч рублей.

Также, согласно инициативе МВД, водители не смогут воспользоваться скидкой в размере 25% при оплате штрафа в течение 30 дней.

Законопроект рассмотрели на заседании правительства под председательством премьер-министра Михаила Мишустина.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что за неприличные жесты в сторону дорожных камер водителям может грозить наказание за мелкое хулиганство, предусматривающее арест сроком до 15 суток.

Так, автомобилиста в Дагестане, показавшего средний палец в объектив камеры, арестовали на трое суток.

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