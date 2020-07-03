«Вангую холивар»: Риту Дакоту обвинили в рекламе вакцинации

Певица Дакота опубликовала гневный пост в Instagram, где отругала блогеров за нападки в ее сторону из-за обсуждений темы обязательной детской вакцинации. Ранее она спросила мнение у подписчиков насчет прививок: ее дочери Мие скоро исполнится три года и звездная мама планирует отдать ее в детский сад, кроме того, записать на кружки. Дакота по сей день не определилась с позицией в этом вопросе и поинтересовалась, что думают на этот счет остальные люди. Ведь тема обязательной вакцинации детей всегда была одной из самых обсуждаемых и противоречивой в медицине.

«Прививки: за и против. Тема максимально щекотливая, и я заранее вангую холивар в комментах (чего бы не хотелось), но очень нужен ваш совет. Мие скоро три. Она не привита», — написала Рита Дакота под постом 2 июля.

Фото: Instagram @ritadakota

Не прошло и дня, как в сторону певицы посыпались негативные комментарии от блогеров. Это ее ни на шутку возмутило и Рита Дакота высказалась крайне резко. Певицу уличили в рекламе вакцинации.

«Да вы охр***ли там что ли???? Не успела я порадоваться спокойным уважительным дебатам, как про меня вышло миллион сторис от небольших локальных блогеров, до больших закрытых пабликов, что мои посты про прививки, где я действительно СПРАШИВАЮ МНЕНИЕ СВОИХ девочек, ибо Миюхе скоро три и начались кружкИ у нас — типа это „прогрев“ к рекламе вакцинации», — возмутилась она (пунктуация и орфография автора сохранена - прим.ред).

Фото: Instagram @ritadakota

О предстоящей рекламе вакцинации детей от Дакоты якобы догадалась блогерша Маша Фастов — русская медсестра из Нью-Йорка. Она опубликовала сторис, где подробно рассказала сценарий рекламной кампании вакцинации на страничках своих коллег и знаменитостей. Маша поделилась, что сначала блогер, «купленный» фармацевтической компанией спрашивает мнение у своих подписчиков на волнующую ее тему «прививать или нет?», а после сообщает, что хочет проконсультироваться у педиатра. В конечном итоге блогер рассказывает, кто компетентный врач прописал ее ребенку индивидуальный курс вакцинации. Рита Дакота ответила на это обвинения в личные сообщения Маши Фастов.

«Я не ручаюсь за „других блогеров“, я ручаюсь за себя. Я против прививок и против рекламных прививок, а то чем вы занимаетесь сейчас — это клевета», — ответила на обвинения Дакота.

Переписка Риты Дакоты и Маши Фастов. Фото: 5-tv.ru, Instagram @mashafastov

Певица отрицает обвинение и сообщила подписчикам, что ее вопрос был действительно интереса ради, а не «подогревом» к предстоящей рекламе. Кроме того, Дакота написала, что обвинения ее очень обидели, ведь в комментариях девушку назвали «инфоцыганкой».

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