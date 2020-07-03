ЦИК утвердила итоги голосования по поправкам в Конституции

В пятницу 3 июля прошло заседание Центральной избирательной комиссии России, где было принято постановление об утверждении результатов общероссийского голосования по поправкам в Конституцию, сообщило ТАСС. В документе указано, что поправки поддержали 77,92%, высказались против 21,27%, а итоговая явка в избирательные участки составила 67,97%.

«Вашему вниманию предлагается проект постановления ЦИК РФ по результатам общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в конституцию РФ. Согласно ему, изменения в конституцию РФ, предусмотренные статьей 1 закона РФ о поправке к конституции РФ, за которые проголосовало более половины граждан РФ, принявших участие в общероссийском голосовании, считаются одобренными», — сказала председатель ЦИК Элла Пандфилова на заседании.

Панфилова также поделилась интересной статистикой и сообщила, что в списках на голосование было заявлено 109 190 337 россиян, из которых проголосовали 74 215 555 человек. Поставили галочку в графе «да» 57 747 288 граждан Российской Федерации.

«В голосовании приняли участие 74 215 555 участников голосования, это 67,97%», — рассказала она.

Общероссийское голосование по поправкам в Конституции РФ проходило в период с 25 июня по 1 июля. Голосование было растянуто на пять дней из-за предотвращения распространения коронавирусной инфекции. Кремль назвал референдум «триумфом доверия» народа к Владимиру Путину.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что Совет Федерации и Государственная Дума подтвердили итоги голосования.