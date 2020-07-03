Дело Анастасии Волочковой о нарушении карантина направили в московский суд

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Яна Вахрушева
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Балерина может получить наказание за административное правонарушение после посещения закрытого на карантин нижегородского села Дивеево. Также Волочкова оскорбила сотрудников полиции.

Дело Анастасии Волочковой о нарушении карантина направили в московский суд

Фото: ТАСС / Валерий Шарифулин

Дело об административно правонарушении Анастасии Волочковой в селе Дивеево Нижегородской области передано в московский суд, сообщили на сайте РЕН ТВ. Скандальная балерина пыталась посетить Свято-Троицкий Серафимо-Дивеевский монастырь в селе Дивеево, которое было закрыто на карантин с 25 апреля. После этого нарушения, Анастасии грозит привлечение к административной ответственности по статьям 20.6.1 и 6.3 кодекса об административных правонарушениях (КоАП), предусматривающих штрафы за нарушение правил санитарно-эпидемиологического благополучия.

«Дивеевский районный суд направил на рассмотрение в Москву материалы по административным правонарушениям, составленные в Дивеевском районе Нижегородской области. Ходатайства о рассмотрении дел по месту жительства поступили от Анастасии Волочковой», — сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции Нижегородской области.

На видео, сделанное для протокола, Анастасия мнит себя «балериной всея Руси» и всячески ругает представителей полиции. Волочкова обещает «урегулировать процесс своим именем» и угрожает сотрудникам полиции, что они будут «ходить в намордниках (медицинских масках) всю свою оставшуюся жизнь». За это балерину могут привлечь по статье 319 УК РФ — «Оскорбление представителя власти» и назначит штраф в размере 40 тысяч рублей. Кроме штрафа эта статья УК РФ предусматривает наказание в виде обязательных работ на срок до трехсот шестидесяти часов, либо в виде исправительных работ до одного года.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что Анастасия Волочкова обвинила сотрудников полиции в провокации, а губернатора Нижегородской области в пиаре. 

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