Волочкова после скандала обвинила в пиаре губернатора Нижегородской области

История с балериной Анастасией Волочковой после скандала с полицейскими в селе Дивеево набирает обороты. Как ранее отметил адвокат Сергей Жорин, за оскорбление представителей власти, на которых она принялась кричать матом, предположительно, в состоянии опьянения, ей может грозить уголовное преследование. Однако знаменитость не намерена пускать дело на самотек. Уже не первый раз она пытается оправдаться за свое поведение, извиняясь за то, что якобы приехала только помолиться и столкнулась с суровыми правоохранителями, не пустившими ее на территорию из-за ограничительных мер.

Теперь Волочкова обвинила губернатора Нижегородской области в пиаре за ее счет. Звезда записала еще один ролик с обращением к Глебу Никитину, в котором решила «разнести» градональника и в то же время облагородить свое имя, предложив ему якобы абсолютно бескоростную помощь в благотворительности.

«Хочу сказать вам, дорогой господин Никитин. Я знаю, что вы любитель пиара, вот почему вы затеяли всю эту историю, используя мое имя. По достоверным фактам, опубликованным вашими же людьми, вы тратите десятки миллионов рублей в год на ваш пиар, чтобы о вас писали, какой вы хороший. Так я вам советую — вы будьте известны не громкостью имени, а делами и поступками! " — призвала воодушевленная своей речью артистка.

Звезда, накануне вступившая в стычку с полицейскими и использовавшая при конфликте нецензурную брань, решила призвать градоначальника к добрым поступкам. Никак не комментируя свои, предположительно, «пьяные» выходки при общении с правоохранителями, она решила перевести внимание своих поклонников на совершенно другие аспекты. Волочкова предложила губернатору потратить свои деньги на нужды городского населения и даже выразила готовность помочь, только вот нематериально, а предоставив доступ к своей страничке соцсети. Такой «широкий жест» она решила сделать полностью «на благотворительной основе». По мнению светской львицы, для губернатора будет очень ценно привлечь внимание к добрым поступкам на благо города многомиллионной аудитории, которая подписана на балерину.

Я предлагаю вам: потратьте эти деньги на благо и нужды людей, которые живут в вашей области. А я вам готова предоставить целую страничку на моем официальном сайте, на котором очень большое число посетителей, для освещения всех ваших дел. И причем я в отличие от тех, кто берет с вас деньги из бюджета, сделаю это для вас на благотворительной основе», — подчеркнула Волочкова.

Скандал с участием Анастасии Волочковой случился на днях в селе Дивеево, куда она приезжала, чтобы посетить монастырь. Населенный пункт оказался закрытым на карантин из-за пандемии коронавируса, однако, по словам балерины, она узнала об этом только по приезде в село. Там к ней наведались полицейские, чтобы разъяснить порядок, но звезда не захотела их слушать и обложила отборным матом. Позже, как писал 5-tv.ru, Волочкова попыталась объяснить свое поведение. Несмотря на это, ей теперь может грозить уголовное преследование за оскорбление представителя власти.