Актеру Геннадию Хазанову резко стало плохо
К руководителю московского Театра эстрады направили бригады скорой помощи.
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Фото, видео: ТАСС / Антон Новодережкин
Бригады скорой помощи направили к известному актеру, руководителю московского Театра эстрады Геннадию Хазанову. Как стало известно 5-tv.ru, причиной вызова медиков стали проблемы с сердцем.
Обновление: 5-tv.ru связался с Дмитрием Хазановым, чтобы получить комментарий о его состоянии. Актер опроверг, что ему стало плохо.
«Господи, боже мой! Ну что за бред какой-то?! Нормально все (со здоровьем – Прим. ред.)…» – сказал Хазанов.
Геннадию Хазанову 74 года. Он известен зрителям по ролям во множестве фильмов: «Тихие омуты» (2000), «Снежная королева» (2003), «Кавказская пленница» (2014) и другим. Кроме того, Геннадий Викторович озвучивал Кота Леопольд в мультфильме «Кот Леопольд. Леопольд и золотая рыбка»; диктора Центрального телевидения в одном из выпусков «Ну, погоди!»; Мурзилку в картине «Незнайка и Баррабасс», а также персонажей в других мультфильмах. С 1997 года возглавляет Московский театр эстрады.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что попугай Кеша снова заговорит голосом Геннадия Хазанова в новых сериях мультфильма.
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