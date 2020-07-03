Актеру Геннадию Хазанову резко стало плохо

Бригады скорой помощи направили к известному актеру, руководителю московского Театра эстрады Геннадию Хазанову. Как стало известно 5-tv.ru, причиной вызова медиков стали проблемы с сердцем.

Обновление: 5-tv.ru связался с Дмитрием Хазановым, чтобы получить комментарий о его состоянии. Актер опроверг, что ему стало плохо.

«Господи, боже мой! Ну что за бред какой-то?! Нормально все (со здоровьем – Прим. ред.)…» – сказал Хазанов.

Геннадию Хазанову 74 года. Он известен зрителям по ролям во множестве фильмов: «Тихие омуты» (2000), «Снежная королева» (2003), «Кавказская пленница» (2014) и другим. Кроме того, Геннадий Викторович озвучивал Кота Леопольд в мультфильме «Кот Леопольд. Леопольд и золотая рыбка»; диктора Центрального телевидения в одном из выпусков «Ну, погоди!»; Мурзилку в картине «Незнайка и Баррабасс», а также персонажей в других мультфильмах. С 1997 года возглавляет Московский театр эстрады.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что попугай Кеша снова заговорит голосом Геннадия Хазанова в новых сериях мультфильма.