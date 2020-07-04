Что делать, если выплата на ребенка пришла не тому родителю

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Алиса Старжевская
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Появились случаи, когда деньги июньскую и июльскую выплату получали нерадивые родители, не проживающие с детьми.

Что делать, если выплата на ребенка пришла не тому родителю

Фото: www.globallookpress.com © Andrey Arkusha

В России зафиксировано несколько прецедентов, когда выплату в десять тысяч рублей на ребенка получили «не те» родители. Некоторые граждане, которые не проживают с детьми и не участвуют в их воспитании, решили наживиться и схитрили — подали заявку на деньги от своего имени.

Если выплата была перечислена «не тому» родителю, то вернуть ее возможно только через суд, сообщает ФАН.

«Родителю, у которого на иждивении находится ребенок, велика вероятность отсудить ее в свою пользу. Нужно в судебном разбирательстве требовать принятия решения о том, чтобы взыскать с получившего выплату родителя денежные средства», — прокомментировал адвокат Владимир Старинский.

На июльскую выплату могут рассчитывать родители детей от трех до 16 лет. Деньги начисляются автоматически по тому же заявления, что было подано на первую выплату.

По данным Пенсионного фонда России, с апреля 2020 года выплаты на детей по указу Владимира Путина получили почти 19 миллионов семей. Общая сумма перечисленных средств составила 274 млрд рублей.

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