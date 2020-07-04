В США прибыла замена российских ракетных двигателей РД-180

В США прибыл первый двигатель первый ракетный двигатель BE-4, который создан Blue Origin для замены российских РД-180.

При этом, как сообщает РИА Новости, в компании отмечают, что он не будет серийным. Его предназначение — испытания вместе с носителем. Второй такой двигатель планируется поставить до конца июля.

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Как сообщал ранее 5-tv.ru, о двигателе компании Blue Origin известно не так много. По словам военного эксперта Алексея Леонкова появлялись лишь сообщения о его крайне неудачных испытаниях.

После проваленных тестов в США заявили о том, что все ошибки будут учтены и после доработки американские двигатели ничем не будут уступать российским. Однако, полагает эксперт, сообщения о замене РД-180 на BE-4 стоит воспринимать с осторожностью — пока что американский двигатель все еще уступает российскому, да и власти США продолжают закупку РД-180. Предполагается, что она продлится еще до 2024 года.