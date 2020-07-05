Гарри Галкин посадил «магическую» лаванду в саду Пугачевой. Процесс снимала Лиза-блогерша

Максим Галкин выложил на своей странице в Instagram снятый детьми ролик, на котором они сажают в саду «магическую лаванду».

«Сами посадили, сами сняли», — подписал видео юморист.

Если быть точными, сажает цветы Гарри, а Лиза снимает процесс, попутно его комментируя.

«Привет, с вами Лиза-блогерша. Смотрите, мы садим лаванду!.. Если вам интересна дальнейшая судьба нашей лаванды, смотрите нас в эфире. Присылайте лайки», — говорит за кадром девочка, пока ее брат, кряхтя, копает землю.

Instagram @maxgalkinru

Мальчик роет довольно глубокую яму, затем наступает «самый ответственный момент» — он водружает в нее огромный цветущий куст, старательно присыпает землей и поливает посадку водой из большой бутыли. Ухаживая за растением, мальчик просит его исполнить сокровенное желание.

«Лавандочка, миленькая, исполни мое желание. Я хочу, чтобы я создал машину времени и телепортации, пожалуйста. Теперь точно магическая лаванда», — говорит Гарри Галкин.

Подписчики не устают восхищаться очарованием и трудолюбием детей Аллы Пугачевой и Максима Галкина, а некоторые, как оказалось, будут с нетерпением ждать, когда же исполнится желание Гарри.

«Трудяги!»

«Желание у Гарри — огонь! Пусть сбудется, и нам классно будет!»

«Пойти что ли тоже лаванду посадить, и желание загадать? „Устами младенца“, как говорится…»

«Какие молодцы! Уже подписываемся на „ваш канал“!» — комментируют ролик пользователи.

К слову, в саду Пугачевой и Галкина, помимо лаванды, есть множество интересных растений. Так, по информации интернет-издания «Экономика сегодня», в фамильном имении артистов в деревне Грязь вокруг замка растет много роз. И не только классические алые, белые и розовые, но и кудрявые желтые, коралловые и пятнистые.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Максим Галкин пытался вместе с Лизой и Гарри собрать ручной генератор электроэнергии, однако что-то пошло не так и увидеть устройство в действии так и не удалось.