«Не работает динамо-машина»: Галкин не сумел собрать ручное электричество

Максим Галкин вместе со своими детьми Гарри и Лизой весело провел досуг. Семья пыталась собрать игрушку — машину ручного электричества. Увы, увидеть работу техники в действии так и неудалось. Видео с попытками разобраться, в чем же дело, Максим Галкин выставил на свой странице в Instagram.

В сториз видно, как Гарри наклеивает на игрушку наклейку, а Лиза снимает процесс. Затем Максим Галкин пытается запустить ручное электричество, но «динамо-машина не работает».

«Снято хорошо, а это — ненормально», — говорит Галкин.

Гарри и Лиза Галкины — шестилетние двойняшки Максима Галкина и Аллы Пугачевой и маленькие звездочки Instagram. Они часто появляются в постах у своих знаменитых родителей. Поклонники отмечают, что Гарри и Лиза — талантливые дети. Они танцуют, поют, играют на музыкальных инструментах и просто смешно шутят.

Ранее 5-tv.ru показал, как Пугачева с семьей устроила Галкину «сюрприз» после работы.