«Не работает динамо-машина»: Галкин не сумел собрать ручное электричество
Максим Галкин хотел показать детям Гарри и Лизе, как работает ручной генератор электроэнергии, но что-то пошло не так.
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Фото, видео: Instagram @maxgalkinru
Максим Галкин вместе со своими детьми Гарри и Лизой весело провел досуг. Семья пыталась собрать игрушку — машину ручного электричества. Увы, увидеть работу техники в действии так и неудалось. Видео с попытками разобраться, в чем же дело, Максим Галкин выставил на свой странице в Instagram.
В сториз видно, как Гарри наклеивает на игрушку наклейку, а Лиза снимает процесс. Затем Максим Галкин пытается запустить ручное электричество, но «динамо-машина не работает».
«Снято хорошо, а это — ненормально», — говорит Галкин.
Гарри и Лиза Галкины — шестилетние двойняшки Максима Галкина и Аллы Пугачевой и маленькие звездочки Instagram. Они часто появляются в постах у своих знаменитых родителей. Поклонники отмечают, что Гарри и Лиза — талантливые дети. Они танцуют, поют, играют на музыкальных инструментах и просто смешно шутят.
Ранее 5-tv.ru показал, как Пугачева с семьей устроила Галкину «сюрприз» после работы.
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