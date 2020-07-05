В эту субботу вступила в силу обновленная конституция России. Днем ранее, в пятницу президент подписал соответствующий указ. Ну, а само 1 июля — день когда мы решили каким будет наше будущее — уже вошел в историю. Мы сделали шаг в новую эпоху. Более чем уверенный шаг — почти 78% голосов «за».

За уверенное будущее и достойное настоящее, за спокойствие, за понятные и близкие большинству россиян нормы и обязанности государства, за наши национальные ценности и традиции. За уверенность в благополучии не только нас самих, но в первую очередь, наших детей и внуков. 1 июля мы решали, в какой стране и как они будут жить, потому что эти поправки которые готовили, оттачивали, обсуждали всей страной — это не контуры и не дорожная карта. Это четко прописанные гарантии, социальная ответственность власти, железобетонный суверенитет страны и нерушимая память о подвиге наших предков, победивших нацизм.

О том, как это было, и что будет дальше — Роман Ишмухаметов.

Космонавт Анатолий Иванишин впервые в истории голосовал онлайн — прямо с орбиты. Для жителей маленького дагестанского села Мехельта изменения в главном законе страны также имеют очень большое значение.

»Малые народы защищены. Статья 69 гарантировано право малым народом», — отметил житель села Мехельта республики Дагестан Саидул Гаджимагомедов.

На Дальнем Востоке, ожидаемо, особенно популярной оказалась поправка о нерушимости российских границ.

«Курилы — это наша территория. Мы не должны их отдавать другим государствам», — выразил свою позицию сотрудник южно-курильского лесничества Иван Брага.

За тысячи километров от Курил — в культурной столице Петербурге — отметили защиту духовного наследия.

«Государство обязано охранять культуру — это его основная обязанность», — подчеркнул генеральный директор Государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский.

От Владивостока до Калининграда, от Мурманска и до Севастополя — большая страна вершила свою историю. Владимир Путин уже много лет голосует в Академии наук на Ленинском проспекте. Первое июля — не стало исключением. Каждый россиянин, вне зависимости от возраста и социального статуса, нашел в поправках то, что касается его лично.

Все это отразилось и на итогах голосования. Уверенное «да» положительным изменениям в стране сказали почти 80% граждан. И по большому счету это вотум абсолютного доверия президенту, который и запустил процесс совершенствования основного закона страны — в январе в ходе послания федеральному собранию.

«Мы должны создать систему прочную, надежную, неуязвимую и по внешнему контуру абсолютно стабильную, безусловно, гарантирующую России независимость и суверенитет. В то же время систему внутри себя живую, гибкую, легко и своевременно, главное, меняющуюся в связи с тем, что происходит в мире, вокруг нас, а главное, в связи с развитием самого российского общества», — заявил президент Владимир Путин.

И российское общество откликнулось. В процесс подготовки поправок, обсуждения включились представители всех слоев населения. Долгие шесть месяцев: сначала сбор предложений, жаркие дискуссии, корректировки, финальная шлифовка… Поправки в Конституцию стали поистине «народными». Их сделали сами россияне, отсюда и такая убедительная итоговая явка — почти 70%.

«Конституционая система В России наконец-то стала для всех бесспорно легитимной. О чем здесь нужно сказать: сами поправки в Конституцию были приняты гораздо более законно демократичным и легитимным путем, чем сама конституция в 93-м году», — обратил внимание депутат Госдумы Андрей Исаев.

Внимание и интерес к совершенствованию Конституции по всем параметрам оказался выше чем к ее принятию 27 лет назад. Тогда само общество было расколото. Еще не смыли следы разрывов танковых снарядов со стен парламента. Гражданская война большинству россиян совсем не кажется призраком, а в коридорах власти война идет за влияние, портфели, активы. О каких социальных гарантиях для населения тогда могла идти речь? О каком суверенитете?

Тогда в 93-ем за основной закон страны проголосовало почти 33 миллиона наших сограждан, сейчас бюллетеней с графой «да» — около пятидесяти восьми миллионов — едва ли не двукратное увеличение! В начале 90-х против Конституции проголосовали сразу в 17 российских субъектах. Казалось бы, времени прошло немало, но что такое почти тридцать лет в сравнении с нашей тысячелетней историей?! Однако, одно из главных достижений этих десятилетий — то что мы смогли сплотиться, россияне сегодня едины, как никогда прежде. Но всегда есть, куда развиваться дальше.

«После крушения, развала Советского Союза прошло по историческим меркам совсем немного времени, и современная Россия, безусловно, находится еще в стадии формирования, становления. Это касается всех аспектов нашей жизни: и политической системы, и экономики, и так далее. Мы во многом еще очень уязвимы, у нас многое, как говорят в народе, сделано на живую нитку. Нам нужны внутренняя стабильность и время для укрепления страны, всех ее институтов», — говорил Владимир Путин.

А главные гаранты стабильности в стране, главная опора, по мнению президента, это — граждане, россияне, которые уверенно сделали свой выбор и смогли принять важнейшее решение.

«Люди сердцем почувствовали, что-то, что было предложено и самими гражданами России, рабочей группой, депутатами парламента, что это востребовано и нужно стране. И вот этот внутренний настрой граждан России на то, чтобы создать условия для поступательного, стабильного развития, чтобы создать условия для спокойного развития страны, — он чрезвычайно важен», — подчеркнул президент России.

Такого голосования в истории нашей страны еще не было, это касается и уровня организации. Россияне по достоинству оценили продленное по времени волеизъявление. Чтобы выразить свое мнение — порой даже идти никуда не надо было.

«Выбирали день, выбирали время, выбирали место где будут голосовать. Конечно, это повлияло на явку, это однозначно. Это естественно. Это как раз не принудиловка, это не административный метод. Это создание условий», — рассказала председатель Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова.

Во время голосования были предприняты беспрецедентные меры безопасности. На входе всем измеряли температуру, маски, перчатки. Каждое действие — максимально бесконтактно. После предъявления паспорта в развернутом виде — гражданин голосовал, и покидал помещение через отдельный выход.

Активнее всего за поправки высказались в Чечне, Тыве, Крыму, Дагестане и Краснодарском крае, (Чеченская Республика — 97,92%, Республика Тыва — 96,79%., Республика Крым — 90,07%., Республика Дагестан — 89,19%., Краснодарский край — 88,92%). Наименьшие результаты — в Якутии, Камчатке, Магаданской и омской областях, (Республика Саха (Якутия) — 58,34%., Камчатский край — 61,76%, Магаданская область — 62,03%, Омская область — 62,09%). И это — уже громкий сигнал для региональных руководителей.

«Там проблемы есть какие-то, и для людей одна из многих возможностей как раз Москве сообщить, что у них там, где-то далеко не все ладно», — пояснил председатель Комиссии Общественной палаты РФ по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций Александр Малькевич.

Более того, в Ненецком автономном округе — единственном в стране — количество проголосовавших за поправки оказалось меньше, чем тех, кто против, и это тоже красноречивый показатель.

«Результаты в том же нНнецком автономном округе более чем красноречиво говорят, что эти выборы максимально прозрачны и честны», — заключил политолог Олег Матчейчев.

В целом же, цифры явки и общего одобрения — четко обозначили запрос на перемены и показали степень зрелости всего общества. Об этом президент говорил в пятницу, после официального объявления результатов.

«Поправки вступают в силу. Вступают — без всякого преувеличения — по воле народа. Вы знаете, мою позицию: изменения, внесенные в Основной закон страны, затрагивают каждого, и окончательное, решающее слово здесь могли сказать только граждане России. Хотел бы еще раз поблагодарить всех, кто сделал свой ответственный выбор. Мы приняли это значимое решение вместе, всей страной, и оно касается тех ценностей и базовых принципов, которые лежат в основе дальнейшего развития России, делают нас действительно одним народом, единым целым", - отметил Владимир Путин.

Тех самых базовых принципов, которые, например, сработали и проявили себя во время пандемии. Качественная медицинская помощь была доступна не только в мегаполисах, к примеру, жителям отдаленного горного дагестанского села Ботлих, где оперативно развернули полноценный госпиталь, а лечить больных приехали лучшие врачи, в том числе из столицы. Вот она поправка — о качественной и доступной медицине — уже в действии. Неоценимую помощь оказали волонтеры. Люди, смысл жизни которых — помогать, не требуя ничего взамен.

Нигде в мире — еще не сталкивались с такой масштабной задачей — сделать Конституцию действительно для каждого.

«В России появился Основной закон нового типа — социально-ценностная Конституция. Она защищает не только человека, но и идеалы российского народа. Это значит, что мы получаем нерушимые основания для уверенности в будущем», — отметила сопредседатель рабочей группы по изменениям в конституции, директор Института законодательства и сравнительного правоведения при правительстве РФ Талия Хабриева.

Как бы не проголосовал каждый из нас — важно, что государство прислушается ко всем, включая тех, кто остался в значительном меньшинстве. Противников перемен оказалось 21%.

«Понимаю и тех наших граждан, кто проголосовал против. У нас еще много нерешенных проблем, это правда. Люди часто сталкиваются с несправедливостью, с черствостью, с безразличием. Многие живут еще очень трудно и сложно. А нам, руководству страны, при этом часто кажется, что мы делаем все возможное. Но нет, жизнь показывает другое, жизнь показывает, что мы часто недорабатываем, а должны действовать быстрее, точнее, организованнее и эффективнее», — признался Путин.

Это всероссийское голосование войдет в историю и как самое честное и прозрачное. ЦИК полностью отменил результаты лишь на одном единственном участке в московских Раменках, где камеры зафиксировали вброс документов в урну. Общее количество нарушений ничтожно, и никак не повлияло на конечный результат.

«Уже везде стоят камеры на участках. Тем не менее, всякий раз находятся какие-то бестолковые люди, которые под камеру впихивают бюллетени», — рассказал глава Совета по правам человека при президенте РФ Валерий Фадеев.

Были и те, кто безуспешно пытался дискредитировать саму процедуру волеизъявления. На находя нарушений закона, они не придумывали ничего лучше, чем сфабриковать их. Отличились здесь представители движения «Голос», слившегося в откровенно лживый хор. На своем сайте псевдоборцы за демократию писали о множестве вопиющих фактов подлогов.

«Эти фейки я бы разделил на две группы: фейки федерального масштаба, который гуляют по всей стране, и локальные, региональные истории фейкометы атакуют, конечно, небольшие населенные пункты в удаленных субъектах Российской Федерации, чтобы сложнее было оперативно проверить», — прокомментировал ситуацию председатель Комиссии Общественной палаты РФ по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций Александр Малькевич.

Участники «Голоса» открывали фальшивые избирательные участки, а потом сразу же их разбирали — после того, как записывали нужное им видео. Находили якобы совершенно случайно на улице поддельные бюллетени. Вообще так называемая оппозиция в очередной раз раскололась, хотя казалось бы куда уж больше.

Не смогли даже разыграть свою традиционную карту с провокацией полицейских. В день голосования вышли по традиции на Пушкинскую площадь. Видимо, надеялись на жесткие задержания, которые потом можно будет публиковать в соцсетях с хештегами на английском, но получили лишь медицинские маски, пожелания здоровья, и просьбы беречь себя.

А участников флешмоба «Нет поправкам» в центре Северной столицы, которые не смогли объяснить журналистам, против чего конкретно выступают, и вовсе разогнали легкие брызги от моющих дороги машин. За происходящим рядом и внутри избирательных участков следили не только камеры но и более полумиллиона наблюдателей — представители гражданского общества и всех политических партий.

«Опора на гражданское общество всегда дает свои результаты. 526 тысяч наблюдателей, которые принимали участие в общероссийском голосовании — это, конечно, очень серьезно, это действительно впечатляет», — отметил председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас.

Приехали в Россию и зарубежные эксперты, которые были восхищены и организацией голосования, и самими передовыми технологиями.

«Очень хороший пример это то, что Россия используя цифровые технологии на благо демократии», — оценил организацию журналист Бруно Соммер Каталан.

«Я считаю, что российские инновации должны быть адаптированы другими странами. И насколько мы могли судить на разных участках — все прошло очень успешно», — поделился впечатлением специальный секретарь правительства и стратегического управления штата Мату-Гросу-Ду-Сул, исполнительный секретарь межгосударственного консорциума развития центральной Бразилии Жадер Риеффе Жулианелли Афонсо.

С 4 июля 2020 года мы все живем по Обновленной Конституции. Основному закону — устремленной в будущее страны. Все поправки, что были предложены и не вошли в новую редакцию — тоже будут учтены. Ни одно полезное предложение не будет упущено.