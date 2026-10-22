«Тогда будет легче отдыхать»: Серябкина раскрыла свой секрет борьбы с выгоранием

Ольга Серябкина: чтобы не выгореть, нужно любить свое дело

Чтобы не выгореть, нужно любить свое дело. Об этом певица Ольга Серябкина заявила 5-tv.ru на своем сольном шоу «SERYABKINA — GOLD».

«Любить свою работу. Да, есть физическая усталость <…> я ездила в отпуск, поняла что нужно чаще отдыхать. И, конечно, секрет (в том, чтобы — Прим. ред.) любить то что ты делаешь, тогда будет легче отдыхаться», — заявила артистка.

Сама звезда знает, что такое «с головой» уйти в работу — у нее летом было больше 20 концертов. Это стало одной из причин, по которым она не смогла поставить свое шоу «SERYABKINA — GOLD» в Санкт-Петербурге раньше.

Ранее Ольга Серябкина рассказала на своей странице в соцсетях о том, что считает важным соблюдать баланс между работой и личной жизнью. Тогда же она опубликовала кадры с отдыха в Дубае вместе с ребенком и супругом. К посту она добавила несколько рассуждений о том, как важно распределять время между разными сферами жизни.

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