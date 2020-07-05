ТОП-4 знака зодиака, которым лунное затмение 5 июля принесет тяжелые испытания

Астрологи назвали знаки зодиака, представителям которых лунное затмение 5 июля может принести тяжелые испытания или стать переломным моментом в жизни.

Телец

Родившиеся под этим созвездием люди очень не любят выходить из зоны комфорта. Но тем, кто хочет использовать сегодняшнее астрологическое событие с максимально пользой для себя, придется это сделать. Лунное затмение предоставляет вам шанс разобраться с проблемами — как материальными, так и в межличностных отношениях, и выйти на новый уровень развития. Если удастся избавиться от лишнего груза и вычеркнуть людей, которые отравляют ваше существование, в ближайшем будущем вас ждет невероятный успех.



Весы

Проблемы и неприятности начнутся у Весов с самого утра. Справляться с ними придется, полагаясь только на собственные силы и подсказки интуиции. Если вы не сбежите с поля боя, судьба подарит вам новые возможности. Обычно представители этого знака зодиака пребывают в сомнениях и страхах, боясь совершить ошибку, и именно это мешает им использовать перспективные возможности. На этот раз, если Весы справятся с трудностями самостоятельно, они наконец смогут поверить в свои силы.

Козерог

Козерогам день лунного затмения принесет разочарование и боль. Сложную ситуацию создаст им кто-то из ближайшего окружения, и попросить помощи будет не у кого. Однако не стоит отчаиваться, все это не случайно. Вселенная посылает вам испытание и вы должны пройти через него, чтобы вернуть себе контроль над собственной жизнью. Козерогам предстоит осознать, что они окружили себя людьми, которые высасывают из них и деньги, и энергию, и силы, и понять, от кого из этих прихлебателей нужно срочно избавиться. Сбросьте балласт и смело входите в новый этап своей жизни.

Водолей

Рожденным под этим знаком 5 июля тоже придется пересмотреть свои взаимоотношения с окружающими. Посмотрите по сторонам, и вы поймете, что оказались в ужасной компании лишенных амбиций, ленивых людей, которые тянут вас вниз. Если вы хотите двигаться к новым высотам, вам придется отгородиться от них. Какими бы замечательными эти люди ни были, они негативно влияют на ваше развитие. Этот переломный момент будет болезненным, но в конечном итоге пойдет вам на пользу.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, какие проблемы сулит человечеству «великий» парад планет, который начался 4 июля.