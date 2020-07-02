Надвигаются катастрофы: что готовит человечеству «великий» парад планет
Астролог Алена Никольская спрогнозировала глобальные изменения, которые с 4 июля запустит редкое астрономическое явление.
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Фото, видео: www.globallookpress.com © NASA, YouTube @Алена Никольская
Надвигающийся парад планет не пройдет бесследно для Земли и ее обитателей. Об этом рассказала 5-tv.ru астролог Алена Никольская.
Это редкое астрономическое явление начнется 4 июля. В это время все планеты солнечной системы выстраиваются в один ряд на одной стороне Солнца. Земляне смогут наблюдать не все из них. Уран и Нептун находятся слишком далеко от нас, а Меркурий закроет Солнце. В ночное время суток получится увидеть Юпитер, Сатурн и Марс, а утром — Венеру.
Выстраивание планет в ряд продлится примерно две недели. Однако, по словам Никольской, влияние на человечество парад планет будет оказывать вплоть до конца года, в особенности — летом и в начале осени. И такое влияние нельзя назвать позитивным.
«Каждая из планет имеет свою энергетику. И если в обычное время энергия планет рассредоточена по разным знакам зодиака, по разным аспектам, то сейчас энергии планет будут сконцентрированы. Как будто сейчас включится великий космический катализатор», — сказала астролог.
Как отметила эксперт, в этом месяце в жизни каждого человека произойдут необычные ситуации, перепады настроений. Людей ожидает то ощущение счастья, то ссоры и разрывы отношений с близкими. Также в этот период повышается травмоопасность и вероятность ошибок в делах.
Следует быть осторожным в поездках и путешествиях, проявлять повышенную внимательность с крупномасштабными проектами — будь то важный деловой договор или свадьба. Во всех важных вопросах специалист рекомендует все просчитывать до мелочей и не надеяться на авось. Иначе это приведет к финансовым или личным трагедиям.
Парад планет, который Никольская называет великим, скажется на землянах и в глобальном отношении. В мировом масштабе он грозит промышленными, природными катастрофами, активизацией всевозможных политических сил, что приведет к общественному дисбалансу.
«Сейчас наступает тот период, когда на наше общество и на нашу планету надвигается что-то новое, которое принесет с собой много негатива. В том числе это скажется на здоровье людей. Будет ли это вирус или экологическая катастрофа, сейчас сказать сложно, но абсолютно точно мы увидим эти последствия», — спрогнозировала астролог.
Ранее 5-tv.ru писал, чего ожидать от парада планет 4 июля.
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