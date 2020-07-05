Звезда сериала «Марш Турецкого» рассказал о страшном диагнозе

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Алиса Старжевская
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Актеру Борису Бачурину диагностировали онкологию несколько лет назад.

Звезда сериала «Марш Турецкого» рассказал о страшном диагнозе

Фото: Кадр из телесериала "Марш Турецкого-2" (2001 г.)

Заслуженный артист РФ Борис Бачурин, запомнившийся российским зрителям по роли генерал-лейтенанта Петрова в сериале «Марш Турецкого», впервые рассказал о страшной болезни. Как поведал актер в интервью Starhit.ru, два года назад ему диагностировали рак грудной железы. Несмотря на то, что болезнь Бачурину удалось победить, во время периода самоизоляции он снова решил провериться и сдать необходимые анализы. Тем не менее, медики вновь отправили его проходить полное обследование.

«Что делал во время пандемии? Пришлось обратиться к врачу. Дело в том, что пару лет назад у меня была онкология — рак грудной железы. Записался к доктору, чтобы сдать анализы, провериться. Он посмотрел на меня и сказал: „Какие анализы? Вам пора вновь полное обследование проходить!“ Теперь жду результаты, их озвучит мой хирург», — сказал Бачурин.

Актер подчеркнул, что о плохом он старается не думать. От плохих мыслей отвлекают семья, с которой он проводит время за городом, и мысли о театре. Как рассказал Бачурин, в последний раз он выходил на сцену родного МХАТа имени Горького в середине марта. Хотя актерам заметно сократили выплаты, признается Бачурин, власти не оставляют вышедших на пенсию знаменитостей, доплачивая за звания заслуженного или народного артиста.

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