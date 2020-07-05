В России и зарубежом проходит акция #ПодОхранойКонституции

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Светлана Шевченко
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Активисты таким образом решили подчеркнуть важность нескольким из принятых поправок, которые посвящены защите исторической памяти.

В России и зарубежом проходит акция #ПодОхранойКонституции

Фото: 5-tv.ru

В различных городах по всему миру проходит акция #ПодОхранойКонституции. Около памятников стали появляться таблички «Этот памятник охраняется Конституцией!».

К акции присоединились множество российских городов — Хабаровск, Вологда, Красноярск, Нижний Новгород, Санкт-Петербург, Оренбург и другие. Также флешмоб поддержали в Мексике, Индии, Болгарии, Сербии, странах СНГ, что особенно ценно на фоне поступающей информации из Европы и США о сносе памятников историческим деятелям на фоне протестов. Так, был разрушен от рук вандалов памятник Христофору Колумбу. Еле уцелела статуя седьмого президента США Эндрю Джексона в Вашингтоне. Досталось бывшему когда-то главе государства за то, что в 1830 году он подписал Закон о выселении индейцев.

В России и зарубежом проходит акция #ПодОхранойКонституции

1/8

Самара

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Мехико, Мексика

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Париж, Франция

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Вологда

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Оренбург

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Тамбов

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Москва

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Санкт-Петербург

1 июля в России завершилось Общероссийское голосование по поправкам к Конституции. «За» проголосовало подавляющее большинство россиян при очень высокой явке. Так, в Конституцию были внесены поправки о защите исторической памяти, в частности, в силу части 3 статьи 67.1 обеспечивается защита исторической правды.

Чтобы привлечь внимание к важности к вступившим накануне поправкам активисты выставили таблички защитникам Отечества, писателям, военачальникам и государственным деятелям.

Подписанные Владимиром Путиным по итогам Общероссийского голосования поправки в Основной закон России вступили в законную силу накануне. Согласно новой редакции в России установлены ряд новых социальных гарантий, защита традиционных семейных ценностей, изменена система государственного управления и другое.

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