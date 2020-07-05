За получение взятки задержан возможный «осведомитель» лжеобмудсмена полиции
Сотруднику дорожной полиции Москвы грозит до восьми лет лишения свободы.
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Фото, видео: РИА Новоcти / Алексей Сухоруков, 5-tv.ru
В Москве за получение взятки задержан сотрудник дорожно-постовой службы (ДПС). Факт получение денежных средств зафиксировала скрытая камера.
Столичный главк Следственного комитета России возбудил уголовное дело по статье 290 часть 3 УК РФ, по которому правоохранителю грозит до восьми лет лишения свободы. Утром старший лейтенант Павел Гладченко был задержан.
К слову, в инстаграме полицейского есть множество фотографий с фигурантом уже двух уголовных дел владельцем паблика «Омбудсмен полиции» Владимиром Воронцовым. Можно предположить, что Гладченко мог быть одним из неофициальных «осведомителей» лжеомбудсмена, предоставлявших ему внутреннюю информацию о работе подразделений МВД, которые Воронцов потом публиковал в своем блоге.
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