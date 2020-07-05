Долина возмутила соцсети словами о праве нарушать ПДД от «главного гаишника РФ»

Как известно, ошибки звездам не прощают даже по истечении длительного времени. Интервью десятилетней давности Ларисы Долиной, где она рассказала о разрешающем нарушать правила дорожного движения документе, вызвало шквал негатива в комментариях. Сегодня пользователи не разделили оптимизма артистки, которая заверила, что использует исключительное право пренебрегать ПДД только в крайних случаях.

Певица приняла участие передаче, где откровенные вопросы ей задавали дети. Один мальчик спросил артистку, как она поступит, если за нарушение на дороге ее остановит сотрудник ГИБДД. Долина объяснила, что машину водит не она, а водитель, и у него есть документ, разрешающий ездить без правил.

«Вы знаете, если бы у меня не было специального документа, о котором я даже не просила. Мне его выдал наш самый главный гаишник России. Меня не имеют права останавливать, мою машину вообще. Этот номер знают все, кто работает в ГАИ в России. Но абсолютное правило для моего водителя — никогда не нарушать правила. Только по очень острой необходимости, если я вдруг опаздываю в аэропорт. Самолет не ждет. Или на поезд», — рассказала Долина.

Юный участник шоу спросил, не считает ли она попыткой «отмазаться» от ответственности само наличие такой бумаги. На это Долина ответила пространно.

«Я стараюсь этого не делать, только по очень острой необходимости. Но если мы очень сильно нарушили, я очень сильно извиняюсь за это. Но меня не штрафуют. Я же вам объяснила, почему я нарушаю правила», — сказала артистка.

Пользователи соцсетей не оценили ее откровенность. Многие были возмущены тем, как свободно Долина говорит о разрешении на нарушение ПДД, как о чем-то само собой разумеющемся.

«Равные права у участников дорожного движения? Не, не слышали!»

«Лариса Долина учит детей «хорошему». Как положить с прибором на правила дорожного движения, когда у тебя есть «нарушиловка”»

«Лариса Долина популярно объяснила что ей можно все, но она этим не злоупотребляет. При этом она реально думает, что так можно, что она этого заслужила!»

«Какой-то „главный гаишник“ разрешил нарушать ПДД этой дворянке не царских кровей. Осталось уточнить, на основании какого законного акта выдана индульгенция?» — писали разгневанные пользователи.

Директор певицы Илья Спицын отказался комментировать обвинения в адрес артистки по поводу пренебрежения обязательными для всех правилами дорожного движения. Он заявил, что это слишком давнее интервью, чтобы иметь актуальность сегодня.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Лариса Долина не имеет представления о размере своей пенсии.