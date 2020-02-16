Народная артистка России Лариса Долина не имеет представления о размере своей пенсии. Как рассказал ее директор Илья Спицин, певица — человек творческий и долгое время даже не вспоминала, что нужно оформлять пенсию.

«Десять лет она ее не получала, забыли оформить», — цитирует Спицина «Экономика сегодня».

По его словам, в конце концов положенные выплаты были оформлены и исправно поступают, но сколько и куда — 64-летняя Лариса Долина до чих пор так и не знает.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, какие пенсии получают российские знаменитости. Так, Алла Пугачева вместе с надбавками за звание народной артистки СССР получает 47 тысяч рублей. Лолита Милявская заработала себе пособие в 21 тысячу рублей, а бывший солист Большого театра Николай Цискаридзе получает всего 12,1 тысячи рублей.