Лариса Долина не имеет представления о размере своей пенсии
Как так получилось, рассказал директор народной артистки России.
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Фото, видео: ТАСС / Александр Щербак
Народная артистка России Лариса Долина не имеет представления о размере своей пенсии. Как рассказал ее директор Илья Спицин, певица — человек творческий и долгое время даже не вспоминала, что нужно оформлять пенсию.
«Десять лет она ее не получала, забыли оформить», — цитирует Спицина «Экономика сегодня».
По его словам, в конце концов положенные выплаты были оформлены и исправно поступают, но сколько и куда — 64-летняя Лариса Долина до чих пор так и не знает.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, какие пенсии получают российские знаменитости. Так, Алла Пугачева вместе с надбавками за звание народной артистки СССР получает 47 тысяч рублей. Лолита Милявская заработала себе пособие в 21 тысячу рублей, а бывший солист Большого театра Николай Цискаридзе получает всего 12,1 тысячи рублей.
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