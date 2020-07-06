Об этом сообщает портал АНСА.

Умер композитор Эннио Морриконе

Фото: www.globallookpress.com / Roberto Monaldo.Lapress

Умер итальянский композитор и дирижер Эннио Морриконе. Об этом сообщает АНСА.

По данным портала, прославленный музыкант скончался в одной из римских клиник в ночь на 6 июля. Эннио Морриконе скончался на 92-м году жизни.

Также сообщается, что в клинику знаменитый композитор попал после неудачного падения, в результате которого Морриконе получил перелом бедра.

Мировую известность композитор Эннио Морриконе получил, как автор саундтреков к фильмам Серджо Леоне, Бернардо Бертолуччи, Пьера Паоло Пазолини, Дарио Ардженто, Романа Полански, Брайана де Пальмы, Джона Карпентера, Барри Левинсона и других.

Его шесть раз номинировали на «Оскар», но золотую статуэтку он получил дважды — в 2007 году за выдающиеся заслуги в кинематографе и в 2016-м за лучшую музыку к фильму «Омерзительная восьмерка». Морриконе — трехкратный лауреат премии «Золотой глобус» и шестикратный лауреат премии BAFTA.

Ранее 5-tv.ru сообщал о смерти поэта Бориса Дубровина, автора хитов Кобзона, Антонова и Лещенко.

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