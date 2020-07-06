«Нам такой черный пиар не нужен»: Сенчукова про развод с Рыбиным

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Алиса Старжевская
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Певица и лидер группы «Дюна» вместе уже 30 лет.

«Нам такой черный пиар не нужен»: Сенчукова про развод с Рыбиным

Фото: www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov

Певица Наталья Сенчукова рассказала, что не хочет привлекать внимание публики к себе и мужу Виктору Рыбину различными скандалами. В частности, она сообщила, что они с супругом никогда бы не подали на развод только ради пиара.

«Мы боимся и не хотим никаких скандалов вокруг себя. Даже мысли не допускаем бросить все на алтарь нашей популярности. Помню, Татьяна Лазарева однажды посоветовала: „Для привлечения внимания есть один хороший трюк — развод“. Но нам такой черный пиар точно не нужен», — поведала Сенчукова в интервью «Экспресс-газете».

Артистка рассказала, что они с Рыбином вместе уже тридцать лет и за это время ни разу друг друга не предали и не подставили. По ее словам, секретом их прочного союза являются любовь и взаимное уважение.

Наталья Сенчукова и Виктор Рыбников официально узаконили свои отношения двадцать лет назад, а спустя десять лет влюбленные даже решили повенчаться. У пары родился сын Василий, который стал постановщиком массовых представлений.

Ранее 5-tv.ru писал про финансовые сложности, которые испытывают Сенчукова с Рыбиным из-за пандемии. По их словам, им пришлось сократить персонал своей компании, а также уволить некоторых помощников по дому. Кроме того, они пожаловались, что у них осталась только 31 тысяча рублей, после чего на артистов обрушился шквал обвинений в жалобах на безденежье.

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