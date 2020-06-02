Рыбин и Сенчукова сократили персонал в особняке на 600 квадратов

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Алина Потёмкина
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Артисты признали, что их жизнь резко изменилась с пандемией коронавируса.

Рыбин и Сенчукова сократили персонал в особняке на 600 квадратов

Фото: Instagram @nsenchukova_official

Певец Виктор Рыбин и его супруга Наталья Сенчукова признались, что из-за ограничительных мер в разгар пандемии коронавируса были вынуждены уволить часть персонала в своей компании и сократить штат помощников дома. Об этом они рассказали в эфире шоу Леры Кудрявцевой.

«Кроме того, у нас есть небольшая компания. Сократили количество людей, потому что это все нужно содержать. У нас стало меньше необдуманных трат. Раньше Наташа ходила в магазин и приносила по 18 сумок. Сейчас, конечно, все не так», — рассказал основатель группы «Дюна».

До этого артисты заявили на программе, что у них осталась всего 31 тысяча рублей. После этого, по словам Рыбина и Сенчуковой, на них посыпался шквал обвинений в жалобах на бедность и даже предложения помощи.

«Люди стали деньги предлагать, но мы, конечно, отказывались. Мы вдвоем с Наташей живем. Нам много сейчас не надо. Сын живет не у нас, а у родителей своей девушки Даши», — успокоил фанатов певец.

Кроме того, по его словам, они обнаружили неизученные комнаты в своем доме, площадь которого 600 квадратных метров. Из-за пандемии звезды никуда не ездят и вынуждены изучать все закоулки своего большого жилища.

Жалобы некоторых артистов на безденежье породили целый скандал. Лидер группировки «Ленинград» Сергей Шнуров резко высмеял Иосифа Пригожина после таких замечаний о лишившихся заработка звездах. После конфликт перерос в настоящее противостояние. В дискуссии приняли участие Григорий Лепс, Юрий Лоза и даже Лев Лещенко. Некоторые артисты даже обратились за поддержкой к государству. Как писал 5-tv.ru, Шнуров не упустил возможности над ними посмеяться в стихотворной форме.

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