Рыбин и Сенчукова сократили персонал в особняке на 600 квадратов

Певец Виктор Рыбин и его супруга Наталья Сенчукова признались, что из-за ограничительных мер в разгар пандемии коронавируса были вынуждены уволить часть персонала в своей компании и сократить штат помощников дома. Об этом они рассказали в эфире шоу Леры Кудрявцевой.

«Кроме того, у нас есть небольшая компания. Сократили количество людей, потому что это все нужно содержать. У нас стало меньше необдуманных трат. Раньше Наташа ходила в магазин и приносила по 18 сумок. Сейчас, конечно, все не так», — рассказал основатель группы «Дюна».

До этого артисты заявили на программе, что у них осталась всего 31 тысяча рублей. После этого, по словам Рыбина и Сенчуковой, на них посыпался шквал обвинений в жалобах на бедность и даже предложения помощи.

«Люди стали деньги предлагать, но мы, конечно, отказывались. Мы вдвоем с Наташей живем. Нам много сейчас не надо. Сын живет не у нас, а у родителей своей девушки Даши», — успокоил фанатов певец.

Кроме того, по его словам, они обнаружили неизученные комнаты в своем доме, площадь которого 600 квадратных метров. Из-за пандемии звезды никуда не ездят и вынуждены изучать все закоулки своего большого жилища.

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