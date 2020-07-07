«Не очень приличный жест»: Милонов осудил Дзюбу за «имитацию секса» с партнером по команде

Банальной невоспитанностью назвал депутат Госдумы РФ Виталий Милонов поведение футболиста Артема Дзюбы, сымитировавшего половой акт с партнером по команде Сердаром Азмуном.

Кадры, на которых Дзюба, по мнению Милонова, ведет себя не очень прилично появились в сети несколько часов назад. Нападающий ФК «Зенит» был так рад победе команды в матче с «Краснодаром», что не смог сдержать эмоций, заключил в объятия своего одноклубника и начал имитировать половой акт. Разнял счастливых футболистов тренер — Бранислав Иванович.

«Эпизод с имитированием секса Дзюбы и Азмуна? Ничего они там не имитировали, это просто от недостатка воспитания. Вряд ли это имитация гомосексуализма. Действие Азмуна? Пусть он прокомментирует этот момент, который с ним произошел», — заявил Милонов в интервью Sport24.

В заключение государственный деятель добавил, что подобные истории ему «как нормальному и здоровому мужику» в принципе непонятны и никогда бы не заинтересовали. Во-первых, потому что Милонов более любит хоккей, а не футбол. А, во-вторых, он никогда не подглядывал за действиями «потных мужиков в раздевалке» и впредь не собирается этого делать.

«Дзюба сделал не очень приличный жест, но такие моменты, в принципе, происходят в футболе. Я не футбольный фанат. <…> Если бы хоккейная команда „Йокерит“ недостойно праздновала, то я бы глубоко высказал свое мнение, потому что я люблю этот клуб и хоккей, а на футбол мне все равно. Я храню себя в футбольной девственности и чистоте», — категорично заметил депутат.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Виталий Милонов резко высказался в отношении Виктории Бони, обозвавшей россиян «алкашами и нищебродами».