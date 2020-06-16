Милонов осудил Боню, назвавшую живущих на МРОТ россиян нищебродами и алкоголиками

Депутат Госдумы Виталий Милонов в интервью 5-tv.ru резко высказался о недавнем видеообращении Виктории Бони. В нем ведущая негативно охарактеризовала людей, пользующихся мерами социальной поддержки государства и получающими МРОТ (минимальную оплату труда). Таких граждан звезда «Дома-2» сравнила с нищебродами и алкоголиками. По мнению светской львицы, они не заслуживают больших зарплат, поскольку ни к чему не стремятся.

«Лучше бы бизнесменам помогли, которые работают. У людей бизнес встал на два месяца – работающие люди. Почему государство решает, какая зарплата должна быть у криворуких алкоголиков? Если твоя работа стоит десятку, то ты должен получать десятку, на мой взгляд. А так деньги раздают всяким бездельникам, алкашам, наркоманам», - возмутилась светская львица.

Боня не упустила возможности порассуждать и о готовящихся поправках в Конституцию и подвергла критике меры, призванные увеличить доходы россиян и улучшить благосостояние населения. Ведущая, которая может похвастаться богатой жизнью, решила, что подобные меры негативно скажутся на экономике России. Что интересно, свой ролик она записывала вдали от родины – в Монако, где живет в последнее время.

Звезда открыто выразила мнение, что улучшение социального пакета для граждан, повышение МРОТ, увеличение материнского капитала и другие изменения, которые были разработаны с целью повысить уровень жизни россиян, на самом деле бесполезны. По мнению знаменитости, реально заслуживают поддержки состоятельные бизнесмены, которые потерпели убытки в период пандемии.

Те же, кто вынужден жить на небольшую зарплату, финансовой помощи со стороны государства не заслуживают, считает Виктория, ведь они сами не позаботились о своем благосостоянии, и, скорее всего, получив денежные средства, потратят их на алкоголь или наркотики. Аргументов в подтверждение своей неочевидной позиции ведущая не приводит.

Услышав такие громкие высказывания со стороны звезды «Дома-2», Милонов не стал подбирать мягких выражений. Он не считает, что подобное мнение заслуживает внимания.

«Высказывание – это все-таки выражение какой-то мысли, которая у Бони как таковая отсутствует, потому что ученые еще не научили силиконовые импланты думать», - возмутился депутат в интервью 5-tv.ru.

Впрочем, он не стал исключать, что подобные мысли о поддержке предпринимателей посещают и других граждан, для ответа которым привел наглядный пример.

«У многих людей возникает этот вопрос, насколько серьезно нужно прописывать социальные гарантии в Конституции. Хочется адресовать людей к небезызвестной эре 90-х, когда в Москве покупалось мерседесов S-класса больше, чем во всей Европе. Но обычные люди это богатство на себе никак не ощущали», - отметил Милонов.

Политик согласился с тем, что финансирование бизнеса действительно важно, однако при этом уточнил, что такой бизнес должен быть полезным для государства.

«Меры поддержки бизнеса, конечно, нужны и важны, но только бизнеса, который выполняет функцию производителя зарплат и хороших товаров для общества. Здесь как раз государство должно находить баланс: не мешать хорошему бизнесу, помогать бизнесу развиваться, но в то же время понимать, что бизнес в своем развитии должен определять для себя свою социальную функцию», - резюмировал Милонов.

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