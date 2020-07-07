МВД выявило попытки внешнего вмешательства в голосование по поправкам в Конституцию

Комиссия Совета Федерации по защите государственного суверенитета до 1 октября разработает новые законы для усиления борьбы с внешним вмешательством во внутренние дела России.

Как 6 июля прозвучало на заседании комиссии, во время подготовки к голосованию по поправкам в Конституцию — МВД зафиксировало множество попыток повлиять на выбор граждан.

Фейковые сообщения публиковались с мобильных телефонов и интернет-ресурсов, зарегистрированных за границей.

Общероссийское голосование по поправкам к Конституции проходило с 25 июня по 1 июля, что стало новым и положительным опытом для страны, впервые проводящей подобную процедуру в условиях пандемии. Многие эксперты отмечали, что мероприятие, проводимое в течение недели, серьезно повлияло на явку избирателей, которые смогли в удобное для себя время прийти на участок. По итогам обработки 100% протоколов «за» принятие поправок проголосовали 77,92% россиян (почти 58 миллионов человек). Против — 21,27%. Явка составила 67,97%. Поправки вступили в силу 4 июля.