ТОП-5 советов, как сойти за коренную москвичку

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Алиса Старжевская
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Приехали в мегаполис, но не хотите прослыть провинциалкой? Узнайте, что нужно сделать, чтобы никто не подумал, что вы родом из маленького городка.

ТОП-5 советов, как сойти за коренную москвичку

Фото: ТАСС / Бобылев Сергей

Если вам нужно по какой-то причине притвориться коренной москвичкой, воспользуйтесь простыми советами от Femmie.

Оставайтесь спокойной и не торопитесь

Коренные жители Москвы не стараются успеть везде и всюду. Они точно знают, сколько займет дорога до работы, домой или в любимое место. Старайтесь выглядеть спокойным и расслабленным, даже если опаздываете. Нервное поведение вам не поможет «ускориться», зато выдаст в вас приезжего.

Будьте доброжелательны к людям

Приезжим чаще приходиться «пробиваться» в люди. Возможно, из-за этого возникает грубость на какие-то действия. Да, среди москвичей тоже есть разные люди. Но все-таки чаще коренные жители городов терпеливее и спокойнее приезжих. В любом случае доброжелательность поможет вам расположить к себе людей. Согласитесь, это полезно, особенно, если вы пытаетесь чего-то добиться в жизни.

Выбирайте правильные места для общения

Если вы знакомитесь с человеком, не стоит сразу приглашать его домой. Выбирайте для встречи нейтральную территорию, например, кафе или парк. Вряд ли москвич сразу же поведет незнакомца домой. Да и показывать свой быт постороннему человеку не нужно. Прогулка или чашка кофе — лучшее начало знакомства.

Не стоит много говорить

Золотое правило — больше слушай, меньше говори. И это поможет вам не только сойти за коренного москвича, но и расположит к вам собеседника. Длинные разговоры без смысла больше свойственны провинциалам, которым всегда есть, что обсудить. Москвичи более закрытые люди и реже остальных лезут к постороннему человеку с обсуждением новостей. Для этого у них слишком мало времени.

Помните о «больных» темах

Проблемы есть у всех, не важно, откуда вы приехали, где работаете и с кем живете. Но не стоит всем рассказывать о них, тем более спрашивать о непростых темах у посторонних. Оставьте трудные разговоры для самых близких людей. И помните, что темы денег, здоровья, религии и личной жизни — в малознакомой компании не принято обсуждать вообще. Это моветон.

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