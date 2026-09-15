Солнце не дремлет: Землю ждет новая магнитная буря

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Дарья Корзина
Дарья Корзина 36 0

Главным виновником способен стать поток заряженных частиц от звезды.

Когда ожидаются магнитные бури в сентябре 2026 года

Фото: 5-tv.ru

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Тема:
Магнитные бури

Землю может накрыть магнитная буря 16 сентября

Новая магнитная буря может обрушиться на Землю 16 сентября. Вероятность такого сценария оценивают в 51% специалисты Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ, сообщили в URA.RU.

Еще в 30% случаев ожидаются более слабые геомагнитные возмущения.

При этом само Солнце сейчас не показывает высокой активности. На его поверхности ученые наблюдают семь групп пятен, однако они относятся к простым типам и редко становятся источниками мощных вспышек.

Но полностью расслабляться пока рано. Даже при спокойном Солнце обстановка возле Земли способна меняться из-за солнечного ветра. Это поток заряженных частиц, который постоянно идет от звезды к нашей планете.

Сейчас скорость солнечного ветра заметно меняется. Из-за этого магнитное поле Земли то успокаивается, то снова начинает испытывать возмущения. По прогнозу специалистов, в ближайшие дни поток частиц может усилиться.

Когда ждать пика

Наиболее неспокойными днями станут 15 и 16 сентября.

Уже 17 сентября ситуация должна начать улучшаться. Вероятность магнитной бури в этот день снизится до 41%, еще в 40% случаев ожидаются геомагнитные возмущения. На спокойную обстановку приходится 19%.

В конце сентября также возможно небольшое усиление активности, однако пока оно выглядит умеренным. Большую часть месяца показатели, согласно предварительным расчетам, должны оставаться в спокойной зоне.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что первая магнитная буря этой осени началась 8 сентября около 11:00 по московскому времени. В лаборатории солнечной астрономии отметили, что возмущение оказалось слабым и соответствовало первой категории по пятибалльной шкале. Специалисты также уточнили, что приход бури удалось спрогнозировать заранее, так как выброс солнечной плазмы достиг земной атмосферы еще утром 7 сентября.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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