Не цена, а внимание: учителя объяснили отношение к подаркам

Учителя рассказали, какие подарки хотят получать

Большинство педагогов по-прежнему положительно относятся к цветам на 1 сентября, однако считают главной проблемой не сами букеты, а ощущение обязательства для родителей ежегодно покупать подарки. Об этом Газета.ру рассказала ведущий эксперт «Актион Образование» Екатерина Худякова.

В последние годы вокруг школьной традиции дарить цветы учителям регулярно возникают споры. Букеты предлагают заменить благотворительными акциями, одним общим подарком от класса или нематериальными поздравлениями. При этом сами педагоги, как показал опрос, в большинстве своем не воспринимают цветы как устаревшую традицию.

По словам Худяковой, около 70% опрошенных учителей считают букеты приятным знаком внимания. Положительное отношение к цветам сохраняется и среди молодых специалистов со стажем работы до десяти лет.

Цветы остаются самым распространенным подарком педагогам. Также учителя часто получают конфеты и другие сладости. При этом отношение к школьным поздравлениям постепенно меняется: педагоги выступают против ситуации, когда родители чувствуют себя обязанными тратить деньги на подарки.

Эксперт отметила, что для учителей важнее искреннее внимание, а не стоимость презента. По данным исследования, 29% педагогов предпочли бы один общий букет от всего класса, 24% — небольшой полезный подарок для работы, а 14% достаточно теплого поздравления без материального подарка.

При этом попытки заменить традиционные букеты необычными подарками не всегда оказываются удачными. Каждый третий учитель сталкивался с ненужными презентами — среди них называли кружки, статуэтки, косметику, посуду и постельное белье.

«Учителя не хотят отказываться от внимания. Им важен сам жест, но без ощущения обязанности со стороны семьи», — пояснила Худякова.

По ее словам, современный подход к традиции 1 сентября заключается не в полном отказе от подарков, а в том, чтобы сделать поздравления более добровольными и осмысленными.

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