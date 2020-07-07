Видео задержания советника «Роскосмоса» за госизмену

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Олеся Роженцова
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Иван Сафронов вступил в должность около двух месяцев назад.

Фото, видео: ФСБ РФ

В Москве задержали Ивана Сафронова, советника главы «Роскосмоса». Кадры задержания предоставили сотрудники ФСБ. По версии ведомства, Сафронов передавал спецслужбе секретные сведения о военно-техническом сотрудничестве и «оборонке» России.

Как сообщил 5-tv.ru руководитель пресс-службы госкорпорации Владимир Устименко, Сафронову предъявлено обвинение по статье 275 УК РФ. По этой статье судят за государственную измену и шпионаж.

«На данный момент проводятся следственные мероприятия. Госкорпорация „Роскосмос“ оказывает всяческое содействие следственным органам», — говорит руководитель пресс-службы госкорпорации Владимир Устименко.

Следствие ФСБ России будет настаивать на заключении Ивана Сафронова в СИЗО, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Иван Сафронов родился в Москве, работал в издании «Коммерсант» и газете «Ведомости». В мае 2020-го Сафронова назначили на должность советника главы «Роскосмоса». 

Ранее 5-tv.ru сообщал, что подполковник МВД задержан за сотрудничество с украинскими спецслужбами.

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