Видео задержания советника «Роскосмоса» за госизмену
Иван Сафронов вступил в должность около двух месяцев назад.
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Фото, видео: ФСБ РФ
В Москве задержали Ивана Сафронова, советника главы «Роскосмоса». Кадры задержания предоставили сотрудники ФСБ. По версии ведомства, Сафронов передавал спецслужбе секретные сведения о военно-техническом сотрудничестве и «оборонке» России.
Как сообщил 5-tv.ru руководитель пресс-службы госкорпорации Владимир Устименко, Сафронову предъявлено обвинение по статье 275 УК РФ. По этой статье судят за государственную измену и шпионаж.
«На данный момент проводятся следственные мероприятия. Госкорпорация „Роскосмос“ оказывает всяческое содействие следственным органам», — говорит руководитель пресс-службы госкорпорации Владимир Устименко.
Следствие ФСБ России будет настаивать на заключении Ивана Сафронова в СИЗО, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Иван Сафронов родился в Москве, работал в издании «Коммерсант» и газете «Ведомости». В мае 2020-го Сафронова назначили на должность советника главы «Роскосмоса».
Ранее 5-tv.ru сообщал, что подполковник МВД задержан за сотрудничество с украинскими спецслужбами.
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