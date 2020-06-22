Подполковник МВД задержан за сотрудничество с украинскими спецслужбами

Начальника райотдела МВД Курской области задержали по подозрению в госизмене. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные Центра общественных связей (ЦОС) ФСБ.

По версии ФСБ, подполковник полиции Дмитрий Борзенков передавал украинским спецслужбам секретные сведения.

«ФСБ в рамках возбужденного уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного ст. 275 УК России („Государственная измена“), задержан начальник районного отдела МВД управления МВД по Курской области подполковник полиции Борзенков Дмитрий Александрович, 1981 года рождения», — цитирует агентство сообщение ЦОС.

По данным контрразведки, Борзенков конфиденциально сотрудничал с одним из подразделений СБ Украины. В его обязанности входил сбор сведений, составляющих государственную тайну, и передача их иностранной спецслужбе.

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