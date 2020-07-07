Самый известный теледоктор России Елена Малышева ушла на заслуженные каникулы — очередной сезон передачи «Жить здорово!» завершен, и можно увидеться с родными, сообщает сайт Teleprogramma.pro. Она отправилась в Америку, где скоро должен появиться на свет ее третий внук.

Елена Малышева выложила жизнерадостное видео о том, как именно проходил ее полет из России в США. Показала пустые залы «Шереметьево», самолет, где бортпроводники выдают пассажирам защитные маски каждые три часа, и вид из иллюминатора.

Последние полгода Елена была вдали от своих близких и не могла общаться с детьми и внуками. Оба сына Малышевой живут в США, где старший из них пошел по стопам своей матери и учится на врача. На своей странице в социальной сети Instagram телеведущая поделилась своей радостью от скорой встречи, рассказав, что старший сын Юрий все это время был на передовой и работал в реанимации.

Есть у Елены и еще один серьезный повод для радости — она не только в третий раз станет бабушкой, но и впервые будет помогать воспитывать внучку. Малышка станет первой девочкой в новом поколении Малышевых.

«Лечу помогать», — написала гордая бабушка.

Instagram @malysheva.live

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что телеведущая Елена Малышева сидела на жесткой диете, чтобы хорошо выглядеть в новом платье на праздновании Дня медицинского работника.