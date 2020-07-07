«Лечу помогать!» — Елена Малышева отправилась в США, чтобы снова стать бабушкой
Первая девочка родится в семье старшего сына знаменитой телеведущей.
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Фото, видео: Instagram @malysheva.live; ТАСС / Алешковский Митя
Самый известный теледоктор России Елена Малышева ушла на заслуженные каникулы — очередной сезон передачи «Жить здорово!» завершен, и можно увидеться с родными, сообщает сайт Teleprogramma.pro. Она отправилась в Америку, где скоро должен появиться на свет ее третий внук.
Елена Малышева выложила жизнерадостное видео о том, как именно проходил ее полет из России в США. Показала пустые залы «Шереметьево», самолет, где бортпроводники выдают пассажирам защитные маски каждые три часа, и вид из иллюминатора.
Последние полгода Елена была вдали от своих близких и не могла общаться с детьми и внуками. Оба сына Малышевой живут в США, где старший из них пошел по стопам своей матери и учится на врача. На своей странице в социальной сети Instagram телеведущая поделилась своей радостью от скорой встречи, рассказав, что старший сын Юрий все это время был на передовой и работал в реанимации.
Есть у Елены и еще один серьезный повод для радости — она не только в третий раз станет бабушкой, но и впервые будет помогать воспитывать внучку. Малышка станет первой девочкой в новом поколении Малышевых.
«Лечу помогать», — написала гордая бабушка.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что телеведущая Елена Малышева сидела на жесткой диете, чтобы хорошо выглядеть в новом платье на праздновании Дня медицинского работника.
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