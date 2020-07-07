Теракт предотвращен в Астраханской области
Сотрудники ФСБ задержали мужчину, готовившего террористический акт в Астрахани.
Фото: Известия / Алексей Майшев
Теракт предотвращен в Астраханской области. Как сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу УФСБ по Астраханской области, сотрудники ФСБ задержали 33-летнего мужчину, готовившего террористический акт в административных зданиях Астрахани.
«Установлено, что астраханец 1987 года рождения, намереваясь вступить в незаконные вооруженные формирования, действующие в Сирийской Арабской Республике, <…> принял решение о совершении террористического акта в городе Астрахани путем вооруженного нападения на административные здания. Сотрудниками УФСБ России по Астраханской области пресечена деятельность гражданина РФ», — сообщили в пресс-службе ведомства.
По данным ФСБ, задержанный является сторонником ИГ*.
* — организация запрещена в России.
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