Теракт предотвращен в Астраханской области. Как сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу УФСБ по Астраханской области, сотрудники ФСБ задержали 33-летнего мужчину, готовившего террористический акт в административных зданиях Астрахани.

«Установлено, что астраханец 1987 года рождения, намереваясь вступить в незаконные вооруженные формирования, действующие в Сирийской Арабской Республике, <…> принял решение о совершении террористического акта в городе Астрахани путем вооруженного нападения на административные здания. Сотрудниками УФСБ России по Астраханской области пресечена деятельность гражданина РФ», — сообщили в пресс-службе ведомства.

По данным ФСБ, задержанный является сторонником ИГ*.

* — организация запрещена в России.