«Невелика потеря»: Первая любовь Агузаровой рассказал о их романе

У самой эпатажной певицы России Жанны Агузаровой день рождения — 7 июля ей исполнилось 58 лет. Биография артистки, выросшей в селе Боярка Новосибирской области, окутана тайной, но сайт KP.RU отыскал первую любовь Агузаровой, чтобы послать ей к празднику «привет из юности».

Как выяснило издание, впервые влюбилась Жанна в 13 лет. Ее избранником стал первый парень на деревне Сергей Ильинов, который был старше нее на два класса. Однако отношения складывались непросто. Как рассказывают подруги Агузаровой, чувства девочки явно были сильнее — юноша просто вынужден был сдаться под ее напором. Это подтвердил в интервью изданию и сам Сергей.

«Парни тогда после школы шли спортом заниматься, тяжелой атлетикой, а девчонки — на песни и танцы. А вечером шли гулять по мосту компаниями, ходили в березовую рощу, играли в бутылочку, жгли костры. Жанна меня заприметила, как-то провожал я ее домой. Мы и под Луной гуляли с гитарой, романтика была. Только вот чувств у меня не было к Жаннке, не сошлись мы с ней характерами — не такой я мужик, чтоб подчиняться», — рассказал Ильинов.

По его словам, Агузарова была девчонкой с характером, чуть что бросалась в драку с парнями и стояла на своем до конца, даже если проигрывала. Позже, признается Сергей, знакомые не раз говорили ему, что зря он не женился на будущей звезде, сейчас был бы знаменит, но его самого в юности манил спорт, а не эстрада.

После школы Сергей поступил в ПТУ, а потом служил в ВДВ, закончил НТФК и НГПИ. Занимался тяжелой атлетикой и вольной борьбой. Женился, вырастил сына и дочь, сейчас у него уже внуки. Живет Ильинов в небольшом городке Бердянск под Новосибирском. О том, что в него была влюблена будущая знаменитость, вспоминает до сих пор.

«Подруга говорит, что была на концерте группы „Браво“ в Москве в 1980-х, Жанна ее спрашивала: „Ну как там мой любимый?“ Это про меня. Когда-то она не была избалованной. Может, и хотела замуж за меня — в селе-то выбора особо не было. Но я бы взаимностью не ответил. Сейчас я, может, и сожалею, что не осталось совместных фото на память, но невелика потеря», - рассказывает первая любовь Жанны Агузаровой.

Ранее, как писал 5-tv.ru, другой возлюбленный Агузаровой Ник Полторанин, с которым она отправилась покорять Америку, рассказал, что заставило его расстаться с певицей.