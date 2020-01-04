«Не мог я больше!»: почему эпатажная Жанна Агузарова рассталась с любимым

Жанна Агузарова впервые вышла замуж в 80-е. В те годы ее супругом стал молодой человек из интеллигентного семейства — океанолог Илья Кабатченко. Однако родителям избранника артистки его эпатажная возлюбленная не приглянулась. Данный факт стал одной из ключевых причин развода молодой четы.

После этого Жанна Агузарова влюбилась в Ника Полторанина. Через некоторое время мужчина стал менеджером и директором популярной певицы. Именно он посоветовал поп-диве выйти из состава группы «Браво» и отправиться покорять Америку «соло».

Жанне Агузаровой пришлось на чужбине довольно сложно, ведь там ее совсем никто не знал. В какой-то момент звезда отечественного шоу-бизнеса решила покинуть США, и вернуться на родину. Ника Полторанина такой расклад отнюдь не устраивал. По словам избранника певицы, пара уже задумывалась о детях и свадьбе. То, что поп-дива предпочла семейному счастью карьеру, стало для Полторанина большой неожиданностью.

«Ее манили концертные залы, а меня — американское гражданство. Все кончилось так прозаично, но не мог я больше отказываться от своей жизни ради Жанны!» — цитирует экс-возлюбленного Агузаровой «Караван историй».

Ранее 5-tv.ru рассказывал, почему Жанна Агузарова эмигрировала в 90-х США.