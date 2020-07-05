Кадры радующихся футболистом и всего тренерского состава из раздевалки после победы над «Краснодаром» опубликовали на официальной страничке петербургского футбольного клуба в Twitter. На видео спортсмены веселятся, кричат и поют «Чемпионы, чемпионы, оле, оле», а также обливаются шампанским.

«Сине-бело-голубые» стали Чемпионами России второй раз подряд, и в шестой — в истории клуба. «Зенит» набрал 62 очка и за четыре тура до окончания чемпионата опередил на 13 баллов ближайшего преследователя — московского «Локомотива».

Решающий матч 26-го тура Российской премьер-лиги состоялся в Краснодаре. «Зенит» выиграл хозяев со счетом 4:2 и досрочно получил чемпионский титул. Однако для тренера петербургской команды Сергея Семака в этот день произошло еще одно радостное событие — он стал дедушкой в 44 года.

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