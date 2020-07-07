ФСБ задержала членов террористической ячейки «Хизб ут-Тахрир»* в Крыму

ФСБ накрыла крупную ячейку запрещенной в России террористической организации «Хизб ут-Тахрир»* в Крыму. Задержаны трое главарей и четверо активных участников запрещенной организации.

По версии следствия, они занимались вербовкой среди жителей полуострова. В ходе обысков у подозреваемых изъяты пропагандистские материалы и средства связи. А в Петербурге взяли под стражу предполагаемого сторонника ИГ*. Бойцам СОБРа пришлось вскрыть дверь его квартиры ломом, чтобы задержать подозреваемого.

По версии следствия, задержанный перевел более 200 тысяч рублей на финансирование деятельности террористов. В его квартире обнаружена экстремистская литература и полтора миллиона рублей. Возбуждено уголовное дело.

* — запрещена в России.