ФСБ задержала членов террористической ячейки «Хизб ут-Тахрир»* в Крыму

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В ходе операции задержаны трое главарей и четверо активных участников запрещенной организации.

Фото, видео: ФСБ РФ; 5-tv.ru

ФСБ накрыла крупную ячейку запрещенной в России террористической организации «Хизб ут-Тахрир»* в Крыму. Задержаны трое главарей и четверо активных участников запрещенной организации.

По версии следствия, они занимались вербовкой среди жителей полуострова. В ходе обысков у подозреваемых изъяты пропагандистские материалы и средства связи. А в Петербурге взяли под стражу предполагаемого сторонника ИГ*. Бойцам СОБРа пришлось вскрыть дверь его квартиры ломом, чтобы задержать подозреваемого.

По версии следствия, задержанный перевел более 200 тысяч рублей на финансирование деятельности террористов. В его квартире обнаружена экстремистская литература и полтора миллиона рублей. Возбуждено уголовное дело.

* — запрещена в России.

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